Búsquedas ejecutivas: cuáles son los perfiles estrella que enamoran a las empresas

16/10/2022 - 13:43 El Cronista

La incertidumbre, por un lado, le pone un freno a las búsquedas ejecutivas, pero también vuelve estratégicas a las selecciones del C-Level, ya que hoy es imperativo dar con esos líderes capaces de meter de lleno a las empresas en la digitalización, con una economía de triple impacto y un management moderno. Por eso, aunque bajó el número de oportunidades, todavía hay movimientos interesantes.

"En la Argentina, si bien persiste la necesidad de profesionalizar estructuras, incorporar conocimientos y tecnología, a partir de los cambios que se dieron recientemente en el Gobierno Nacional, se percibe un enfriamiento", describe Daniel Iriarte, director Asociado de Glue Executive Search.

Tal como indica el experto, el sector de búsquedas ejecutivas es sensible a los vaivenes político-económicos y la incertidumbre que hoy se vive hace que algunas empresas entren en una fase de wait and see. "Por nuestro scope regional, vemos que en otros mercados la crisis tiene menor impacto, como sucede en Uruguay", añade Iriarte.

RECAMBIO DE PERFILES

En línea con esta mirada, Sebastián Maciarello, gerente de BPO y Selección de Auren, señala que el rebote en las búsquedas está siendo menor a lo que se esperaba al principio de 2022. "De todos modos, hay sectores que requieren el aporte de nuevos ejecutivos. Los mismos son: gerente de planta, de producción, de logística, de higiene, de seguridad y medio ambiente, ejecutivos de ventas y en el área IT".

Lo que está sucediendo es un recambio de perfiles. "Hay necesidad de nuevos ejecutivos con habilidades más relacionadas con la agilidad: talento que sea curioso, resolutivo, que aprenda y desprenda rápidamente, flexible, alta capacidad de liderazgo y adaptable a los cambios. Que use la tecnología en forma natural y piense estratégicamente en lo que vendrá a mediano plazo. Ciertamente, un talento que no abunda en el mercado", opina el headhunter Eduardo Suárez Battan.

"Se observan algunas tendencias, como en el caso de las PyMEs de envergadura, que buscan profesionalizar sus estructuras. En este sentido, se ve cada vez más la búsqueda de gerentes generales. Por eso, perfiles que vengan de grandes compañías, que hayan manejado unidades de negocio y tengan habilidades de management en procesos de transformación suelen ser los más atractivos", indica Natalia De Sanctis, principal en Page Executive.

Y agrega: "Si nos vamos a los proyectos startups, que estén expandiendo sus negocios, la madurez profesional que pueda brindarles un ejecutivo es muy valorada, en especial si han atravesado procesos de innovación".

Por su parte, David Altonaga, team leader de Numan, cuenta que ellos vienen recibiendo activamente las necesidades del sector durante los últimos 18 meses. "Sobre todo esto se ve en las empresas de manufactura que se encuentran activas en términos de reclutamiento. Estamos trabajando con empresas que apuestan al crecimiento, incluso con proyectos greenfield (desde cero, desde el fundamento)", menciona.

LOS QUE SE BUSCAN

¿Qué perfiles se demandan para ocupar puestos de decisión? "Aquellas personas con conocimientos de Data Analytics o herramientas modernas que ayuden a la automatización de procesos, ya que es un diferencial en calidad y velocidad de la información. Siguen luego aquellas posiciones que son algo más específicas y que agreguen un fuerte valor para el negocio", afirma Juan Manuel Martín, director de People de KPMG Argentina.

María Fernanda Álvarez Apa, transformation manager de Capital Humano de PwC Argentina, asegura que "los líderes actuales saben que el mundo cambió y seguirá cambiando. Muchas de las teorías de liderazgo quedaron obsoletas. Hoy el autoconocimiento es un factor clave para ser un líder asertivo".

"A la hora de buscar personas que lideren nuestros equipos, nos enfocamos en perfiles que sean empáticos, de mente abierta, flexibles, con ganas de aprender constantes, que se puedan adaptar fácilmente y guiar a sus equipos por momentos de transformación", ejemplifica Romina Diepa, People partner manager de WeWork Argentina.

"Se vuelve clave en los nuevos modelos de liderazgo buscar un equilibrio entre la orientación a los resultados y la orientación a las personas. Los líderes deben ser capaces de gestionar y balancear estos dos aspectos. Las organizaciones que se sostienen en el tiempo cuentan con este tipo de modelo de liderazgo. Los líderes deben tener la capacidad de entender e interpretar lo que es de mayor importancia y preocupación para las personas. También deben saber cómo gestionar las emociones de los equipos de trabajo. Hay estudios que aseguran que las personas con entrenamiento en habilidades blandas son 12 por ciento más productivas que las que no lo tienen", detalla Constanza Suárez Villalba, People director Sudamérica en Softtek.

Como se trata de un segmento en el que normalmente hay que salir a "cazar" a estos talentos, los headhunters y las empresas deben buscar el modo de tentarlos y hoy el salario no es lo único que evalúan.

JUEGO DE SEDUCCIÓN

"Entre los aspectos que miran están: los esquemas de trabajo (remotos, híbridos, presenciales), la flexibilidad, las prácticas de work life balance, las capacitaciones que se brinden desde la compañía y también los espacios que se habiliten para el autodesarrollo, los esquemas variables de reconocimientos y objetivos", enumera Natalia Terlizzi, CEO de HuCap.

Siguiendo esta línea, Alejandro Servide, director de Professionals, RPO y Technologies de Randstad Argentina, señala que "debemos considerar que en el segmento profesional, desde la media de la pirámide hacia la cima, nos encontramos en situación de pleno empleo. Por eso resulta clave en un contexto de alta rotación, tener en cuenta qué atributos son los más valorados por el talento a la hora de elegir una empresa para trabajar. Los resultados de la edición 2023 de nuestro estudio anual de marca empleadora indican que los ejecutivos al momento de evaluar un cambio consideran que un buen ambiente de trabajo agradable es el factor más importante, dos puntos por encima de salario y beneficios, superando también a desarrollo profesional, seguridad laboral y equilibrio entre vida laboral y personal".

A esto se suma Claudia Sadowyk, gerente de Negocios y Servicios de Bayton, quien aclara que "una de cada tres personas está activamente buscando cambiar de empleo por una oportunidad superadora: ya sea localmente por mejores beneficios o en el exterior por ofertas remotas, porque esa posibilidad abre el mercado a nuevos competidores por el talento local. La zona de mandos medios, jefes y responsables es la que más movimiento está teniendo, con búsquedas de analistas profesionales y muchas posiciones relacionadas a la tecnología, digitalización e innovación".

"Hoy los ejecutivos quieren poder liderar proyectos que les permitan agregar valor a sus equipos, a la estructura de la organización y también a la sociedad o su comunidad. Es decir, buscan ingresar a organizaciones en las que puedan desplegar sus competencias blandas para potenciar sus fortalezas y trabajar sobre las debilidades, desarrollar proyectos y equipos de trabajo para alcanzar los objetivos de la compañía", concluye Valeria Calónico, directora de Operaciones de ManpowerGroup.