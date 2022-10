Un reconocido economista pidió una galletita de agua con jamón y queso en un exclusivo bar de Recoleta y quedó indignado con el precio

31/10/2022 - 14:00 El Cronista

El economista German Fermo (@Germanfermo) se hizo viral en Twitter, este fin de semana, tras compartir su indignación por lo que le habían cobrado en "La Biela", un emblemático bar de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Recoleta.

"Estoy en la Biela, pedí una Traviata de mier... que es una criollita con una feta de jamón y queso de mier... Me la cobraron $ 1.100. Me estoy put... con el mozo, que encima no me trae la factura", escribió, enojado, en su cuenta de Twitter, junto con una foto del plato.

Enseguida, miles de usuarios se unieron al reclamo del economista y pronto los medios comenzaron a cubrir el "Conflicto Traviata", cómo lo llamó él, irónicamente.

Al ver la trascendencia de su experiencia, Fermo compartió la nota de un reconocido medio argentino y expresó su opinión: "'Peronia' es magnánima, da para todo", apuntó.

El director de la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés se enfrentó también en redes con usuarios que le recordaron que el precio estaba en la carta y que podría haberlo consultado antes de hacer su pedido. En respuesta, Fermo respondió: "Agradezco a todos los ciudadanos de 'Peronia' que desde ayer me están enseñando microeconomía. Un sentido abrazo".

Sin embargo, también fueron muchos los usuarios que no dudaron en reírse de la situación y compartieron ingeniosos mensajes, acompañando la indignación del economista.

Tras el impacto que este tuit tuvo en las redes, uno de los encargados de La Biela le aclaró al medio Infobae que ese sándwich "viene con dos fetas de jamón y dos de queso. No sé por qué tanto revuelo con el precio: figura en el menú", afirmó el empleado del lugar.

Pasada la situación, el analista económico compartió una reflexión sobre el "quilombo hiperinflacionario" que atraviesa Argentina, en relación con el precio que pagó por las galletitas con jamón y queso. "La inflación que tenemos invalida totalmente el rol de los precios como proveedores de información. Uno paga sin saber qué está pagando", compartió, ganándose el apoyo de muchos usuarios.