Es argentino, creó un producto único en el mundo, pero se fue del país porque no lo dejaban importar lo que necesitaba

02/11/2022 - 09:56 El Cronista

Las políticas restrictivas de exportaciones que se aplican en el país son un dolor de cabeza para muchas de las pequeñas y grandes empresas que tratan de apostar por el futuro de la Argentina. Por no poder importar las maquinarias o materias primas, muchos empresarios optan por irse a buscar otras oportunidades a otras naciones.

Este es el caso de Rodrigo Córdoba, un pequeño emprendedor que quiso crear una compañía innovadora y única en la Argentina pero, al final y por las trabas a las importaciones, tuvo que mudarla a España.

Este inventor argentino quería "lanzar el producto en Argentina", para luego apostar por el mercado internacional y para ello puso sus manos a la obra: consiguió el capital necesario, los inversionistas, proveedores y distribuidores, pero el Banco Central implementó una normativa que lo imposibilitó comenzar con su negocio, según cuenta en charla telefónica con El Cronista.

CÓMO NACIÓ EL PROYECTO

El invento de Rodrigo se formó en la cocina de su hogar al preparar recetas con su familia. "Hacíamos pastelería y los desayunos en mi casa parecían de un hotel cinco estrellas", recuerda el empresario.

Cuando comenzó a utilizar la Nespresso, le fascinó la idea de poder tomar un buen café en todo momento y se le ocurrió crear algo similar, pero combinado con su pasión por la pastelería. Lo que al principio solo fue una idea, con mucho esfuerzo y dedicación, hoy es uno de los productos más innovadores del mercado gastronómico.

"Tigoût es la posibilidad de disfrutar de la mejor pastelería cuando quieras y donde quieras a través de una máquina con cápsulas", dice el inventor argentino desde España, el país que le dio la posibilidad de desarrollar su emprendimiento.

Gracias a las oportunidades de crecimiento que encontró en la nación europea, Córdoba empezó a comercializar sus productos en toda España.

¿CÓMO FUE EMPEZAR LA EMPRESA EN ESPAÑA?

"Hay muchos planes, programas de aceleración y muchas ayudas del Estado. Acá no hay inseguridad jurídica o impuestos por doquier. No existe el impuesto al cheque, a los ingresos brutos y es mucho más simple en ese sentido. Si ganas plata pagas y si no ganas no, es un impuesto a las ganancias básicamente", comentó Córdoba sobre su experiencia al emprender en España.

"Hay burocracia en algunas cuestiones, pero al tener menos distracciones te enfocas en el negocio", remarca el creador de Tigoût y explica que al ser un mercado formado es difícil introducir un nuevo producto.

A pesar de las vicisitudes que surgieron al inicio, Córdoba asegura que están "próximos a exportar para Lisboa desde España y negociando con Uruguay". Al consultarle si tiene planeado volver, remarca que esperan "a que la Argentina se digne a ser un país normal para poder llevar la empresa".

CRÍTICAS A LAS POLÍTICAS DE EXPORTACIÓN

El inventor de Tigoût criticó las restricciones de importaciones y exportaciones que hay en la Argentina y aseguró que ese es el principal motivo de por qué no puede comercializar en el país.

"Que empecemos a trabajar en el país depende del Gobierno, de que nos permita importas las máquinas. Cuando el gobierno cambie vamos a poder ir. Tenemos la fábrica de cápsulas en la Argentina, tenemos la empresa que quiere tomar el negocio de las cápsulas, pero si no nos dejan ingresar las máquinas no podemos fabricarlas. Esto representaría generación de trabajo, algo que es muy necesario en el país", resalta el empresario.

"Cuando el Gobierno nos permita ingresar de manera normal se podría desarrollar el negocio allá. En la Argentina hay mucha gente que le gustaría tenerlo, que nos viene siguiendo desde hace muchos años y es una pena que no podamos estar", se lamenta.

RECOMENDACIONES PARA QUIENES DESEEN EMPRENDER EN ESPAÑA

"Emprender en España no es muy distinto a lo que hay que tener en cuenta en otros lados. Aunque acá dan muchas oportunidades hay que tener paciencia y esfuerzo", explica Córdoba y recomienda a otros empresarios a "tratar de entender a los clientes, a los consumidores y a la comunidad".

"Quienes tengan pensado venir a invertir tienen que venir con tiempo y dinero para esperar un rato largo hasta que los buenos resultados se den", aconseja el argentino. Además, asegura que "hay que tener capacidad de flexibilidad y de adaptación, porque hablamos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje. Hay muchas cosas que se interpretan de una manera, pero en realidad es otra".

Para finalizar, el emprendedor resalta que "España es buena anfitriona, el Gobierno español te brinda beneficios, créditos, te recibe con los brazos abiertos y te ayuda a crecer".