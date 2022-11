Es el único bar temático sobre Harry Styles y Louis Tomlinson de la Argentina y no para de ganar adeptos

13/11/2022 - 12:23 El Cronista

En Rosario, Santa Fe se encuentra un clásico bar que se destaca por su gastronomía y fanatismo por dos celebrities, ex integrantes de One Direction: Harry Styles y Louis Tomlinson.

Se trata del "Bar Princess Park", un bar temático creado por dos hermanas rosarinas, fanáticas de las estrellas de pop de la banda inglesa. "En el salón principal tenemos todo de Harry y, arriba, en el entrepiso, de Louis", señalaron las fundadoras Magalí y Morena Koqui en diálogo con Punto biz.

El ambiente tiene un estilo británico y está repleto de figuras, retratos y pósters de los cantantes de pop. El Bar Princess Park cuenta con distintas promociones para celebrar los cumpleaños, música en vivo y fiestas temáticas.

BAR PRINCESS PARK: DONDE QUEDA Y CUÁLES SON SUS HORARIOS

El resto bar se encuentra en San Martín al 1455, en Rosario, Santa Fe. Está abierto de jueves a domingos desde las 20 hasta la 2 am. Para visitarlo, hay que hacer una reserva por WhatsApp, ingresando a este enlace.

BAR PRINCESS PARK: TODO LO QUE PODÉS COMER Y TOMAR

Muchos de los cócteles de autor que se ofrecen en el Bar, llevan los nombres de las canciones de las estrellas inglesas, entre ellos mencionamos algunos:

Woman (Vodka Sernova, almíbar de cítricos, y más) a $ 850

Kill my mind (Whisky escocés) a $ 850

To be so lonely (gin, te Earl grey, almíbar simple) a $ 850

Miss you (Whisky, campari, jugo de lima) a $ 850

Watermelon Sugar (sandía licuada) a $ 700

Fearless (vodka sernova, maracuyá) a $ 850

En cuanto a los platos principales, se pueden elegir las siguientes opciones:

Mushrooms lomo a $ 1650

Wok veggie a $ 1250

Fajitas para 2 a $ 1970

Pero, sin duda alguna, el plato preferencial de la casa es el destacado LOUIS, que incluye pechuga de pollo rellena de muzzarella, envuelta en jamón crudo, acompañado de puré de papas, a $ 1650.

También hay pastas, ensaladas, tablas para compartir, sándwiches con papas fritas, pizzas individuales, milanesas y opciones veggies. Mirá la carta entera en este link.

En caso de que quieras festejar tu cumpleaños en el Bar Princess Park, también deberás solicitar una reserva. La promo incluye:

Un trago clásico de regalo.

Con las tablas de fiambres o rebozados, te llevas una cerveza de litro sin cargo.

Cada 5 pizzas individuales, te llevas unas papas clásicas sin cargo.