Emigrar a Europa: el pueblito italiano más hermoso que te paga u$s 30.000 por mudarte

25/11/2022 - 13:36 El Cronista

Emigrar a Europa es una realidad que cada vez toma más adeptos en Argentina. Los pueblitos de ensueño de Italia son el destino que muchos elijen para rehacer sus vidas. Algunos lugares hasta te pagan por irte a vivir.

Este caso de Presicce, una localidad italiana que es muy pequeñita, pero totalmente encantadora que se encuentra en la región de Puglia. Como atractivo a los turistas que quieran residir en ese lugar, el Gobierno local ofrece u$s 30.000 a los interesados.

Según la revista Forbes, a esta ciudad se la conoce como el poblado del "oro verde" a causa de la cantidad de olivares que hay en la zona. Se trata de un lugar que está rodeado de montañas y está a pocos kilómetros del mar Mediterráneo.

El poblado tiene solo 9.000 habitantes, un número que consiguió sólo después de haberse fusionado en 2019 con otro pueblo llamadlo Acquaria. Esta decisión política y demográfica les permitió recibir más fondos públicos, es decir de 1 millón de euros por año.

Por otro lado, la arquitectura es propia de la Edad Media, con calles muy estrechas y llenas de arte. Además, el pueblo cuenta con jardines hermosos, palacios en ruinas e iglesias barrocas que no tienen nada que envidiarle a las mejores.

El objetivo que tiene este pueblo es el de atraer a las personas para repoblarlo, ya que en los últimos años las personas se mudaron a las grandes zonas más urbanas como Roma, Nápoles o Milán.

EMIGRAR A EUROPA: ¿QUÉ REQUISITOS PIDEN?

Entre los requisitos más importantes a tener en cuenta para emigrar a este pueblo de Italia son: la casa a la que la persona se mude la persona interesada debe estar abandonada y haberse construido antes de 1991.

Por otro lado, los fondos que te brinda el Estado italiano se dividen, por lo que una parte deberá estar destinada a comprar la casa y la otra para las reformas necesarias para volver a poner a punto estas antiguas construcciones.

Según un relevamiento, las casas en ese pueblo cuestan alrededor de u$s 25.000, por lo que un presupuesto inicial de u$s 30.000 deja un margen de u$s 5000, el cual puede servir para redecorar la la propiedad y habitarla sin ningún tipo de inconvenientes.