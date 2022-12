Una empresa argentina busca 100 empleados y paga hasta u$s 7000: cómo postularse

03/12/2022 - 13:45 El Cronista

Según la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la Argentina (Cessi) en 2021 quedaron sin cubrir 15.000 puestos en el mercado local. La pandemia generó un crecimiento exponencial en la necesidad de digitalización de empresas e instituciones, que tensionó una oferta que, además, es atraída por sueldos en dólares de empresas extranjeras.

Una empresa de ingeniería de software busca ampliar su plantilla de colaboradores, la mitad de los cuales se encuentra fuera del país, con la incorporación de desarrolladores, testers, devops, analistas y project managers, entre otros. La remuneración arranca en los u$s 3000 mensuales para perfiles con experiencia.

Se trata de Streambe, una compañía argentina que brinda soluciones de tecnología para procesos y transformación digital. La búsqueda se basa en los próximos que se encuentra en plena búsqueda de talento para fortalecer distintas posiciones como parte de sus planes de expansión local e internacional.

QUÉ PUESTOS ESTÁN BUSCANDO Y CUÁNTO PAGAN

La empresa decidió ampliar su actual plantilla de 100 colaboradores con la incorporación de desarrolladores full stack ssr/sr -en tecnologías cómo: React.Js, Node.js, Go, .Net y Java- También busca perfiles como líderes de QA, Devops, analistas funcionales, project managers y especialistas en tecnologías como blockchain e inteligencia artificial.

Los rangos salariales en el mercado IT actualmente se mueven entre u$s 3.000 y u$s 7000. Streambe se rige bajo esos mismos estándares para estas y otras posiciones cuya oferta se renueva constantemente. También ofrece posibilidades de capacitación y, aunque el inglés no es excluyente, cada colaborador que ingresa tiene la posibilidad de acceder a cursos desde niveles básicos hasta los más avanzados, al menos una vez por semana.