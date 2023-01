Publicaron la imagen más nítida de la Vía Láctea: es impresionante

24/01/2023 - 08:54 El Cronista

Hace unos días, investigadores de la Nacional Science Foundation (NSF) lograron capturar, a través de 21.400 exposiciones individuales, la imagen más nítida de la Vía Láctea.

En esta línea, gracias a observaciones combinadas de los telescopios ASKPA y Parkes, un equipo de astrónomos australianos descubrió casi dos decenas de estrellas en explosión en la galaxia espiral.

Astronomers have discovered a star graveyard with sightings of nearly two dozen exploding stars in the Milky Way. The Australian Square Kilometre Array Pathfinder detected the previously unseen supernova with detailed radio observations.

Los especialistas estiman una vez, cada 100 años, una de estas estrellas se convierte en supernova. Los restos que deja esa explosión son fundamentales comprender el universo.

"Descubrimos 21 nuevas candidatas", afirmó Roland Kothes, radioastrónomo del Consejo Nacional de Investigación de Canadá y supervisor del proyecto. En la fotografía se visualizan cientos de restos de supernova que "solo son una quinta parte del número total", según los expertos.

¿QUÉ ES LA VÍA LÁCTEA?

La Vía Láctea es una galaxia en forma de espiral que contiene, aproximadamente, 200 billones de estrellas del Universo y en dónde se sitúa el Sistema Solar, que incluye a la Tierra.

¿QUÉ ES UNA SUPERNOVA?

Se conoce como supernova a la explosión de una estrella. En general, son estrellas masivas que al final de su vida expulsan todo el material de su interior por medio de una onda de choque.

¿CÓMO SE LOGRÓ CAPTURAR LA IMAGEN MÁS NÍTIDA DE LA VÍA LÁCTEA?

Durante dos años, especialistas de todo el mundo se reunieron para utilizar la cámara de energía oscura de la NSF. El aparato está ubicado en el interior del Telescopio Víctor M. Blanco, dentro del Observatorio Interamericano Cerro Totolo de Chile.

MAPA VÍA LÁCTEA: ¿CUÁLES FUERON LOS DESCUBRIMIENTOS MÁS RECIENTES?

La fotografía de la Vía Láctea permitió capturar más de 3.300 objetos celestes, entre ellos se destacaron:

Cúmulos estelares

Nubes de polvo cósmico.

El agujero negro supermasivo Sagitario A

Los brazos espirales de la galaxia.

A pesar de que este nuevo mapa de la Vía Láctea rompió el récord de dimensión solo cubre el 6,5% del cielo nocturno.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA NUEVA FOTOGRAFÍA DE LA VÍA LÁCTEA?

Debido a los avances tecnológicos, la nueva fotografía permitirá estudiar con profundidad a la galaxia que tiene como protagonista al Sistema Solar. Asimismo, permitirá confirmar o descartar hipótesis, así como encontrar hallazgos inéditos.

Los profesionales de la agencia ya confirmaron que esta imagen permite conocer mejor el polvo estelar, las estrellas y los sistemas.