Así es el espléndido (y misterioso, para nosotros) circuito de los brasileños en Punta del Este

Desde el 22 al 30 de diciembre de 2022 llegaron más de 250 mil turistas a veranear en las costas de Uruguay, según el Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de Migración. Entre ellos, un 40 por ciento son argentinos y un 14 por ciento brasileros, una cifra que asciende a las 32 mil personas, que es un 150 por ciento más que en el 2021.

Reveillon, como le llaman los brasileros al período que va entre navidad y año nuevo, tiene su enclave en Punta del Este y se los reconoce a lo lejos por su alegría, sus mega looks, el idioma obviamente y porque en año nuevo están todos vestidos de blanco, bailando samba en tierras esteñas.

Pero, ¿por qué los brasileros teniendo en su país kilómetros de playas increíbles y naturaleza exuberante eligen cada vez más Punta del Este como destino para pasar sus vacaciones? ¿Cuáles son los principales atractivos de Punta que los hacen venir?



Tal vez lo obvio sea que Punta del Este es un lugar lindo, donde el calor no es agobiante y las noches son frescas. Es seguro, hay un excelente servicio y gastronomía y tiene un espíritu cosmopolita e internacional. También es cierto que los brasileros de la alta sociedad y mayores de cincuenta años no vienen a Punta del Este a buscar la playa, porque el agua está fría en comparación a la de Brasil, hay viento y las dunas no se pueden comparar a los morros brasileros. Lo que buscan son los paradores frente al mar donde tomar clericó a toda hora, los sunsets y salir a cenar a un buen restaurante donde las opciones salgan de los típicos bolinhos de bacalau o coxinhas de siri. Buscan recostarse al borde de una pileta durante toda la tarde, elegir qué ropa ponerse según el lugar adónde vayan, poder usar tacos y dejar las Havaianas... Buscan comprar ropa en los locales de marcas internacionales, donde encuentran joyitas de la moda, como cuando viajan a Estados Unidos.

"El turista brasilero que viene para acá es bastante amplio: grupos de amigos y amigas jóvenes, muchas parejas de entre 25 a 40 años, y gente más grande que ya es propietaria. Los jóvenes buscan fiestas, bodegas, la puesta del sol, Casapueblo, eventos como sunsets, parrillas donde comer carne y compran muchos vinos", le cuenta Jessica a MALEVA.

"Punta del Este es muy diferente a lo que encuentran en ciudades grandes de Brasil, quedan encantados por lo lindo que es, por la tranquilidad, se sienten muy seguros. Los lugares favoritos son: José Ignacio, la Península y Casapueblo. También las bodegas, y los paradores como Imarangatú o Muelle 3 con sus propuestas al atardecer" agrega Jessica.

"Punta del Este es muy diferente a lo que encuentran en ciudades grandes de Brasil, quedan encantados por lo lindo que es, por la tranquilidad, se sienten muy seguros. Los lugares favoritos son: José Ignacio, la Península y Casapueblo. También las bodegas, y los paradores como Imarangatú o Muelle 3 con sus propuestas al atardecer" agrega Jessica. Gracias a la línea aérea brasilera Azul, pueden llegar directo al aeropuerto de Punta del Este desde diferentes puntos del país: Porto Alegre, Pelotas, Sao Paulo, Rio de Janeiro e incluso de ciudades más al norte.

1) FASANO LAS PIEDRAS: EL PARADISÍACO Y EXCLUSIVO «LITTLE BRASIL» DE PUNTA.





Fue en el año 2000 que comenzó el fanatismo de los brasileños por Punta del Este. Por aquella época empezaron a venir más, y de familias reconocidas de Brasil. Sonaban fuerte los Grendene y Scarpa en los 90, con sus ostentosas fiestas, en el barrio Beverly Hills. Solo cruzaron el puente de La Barra en los 2000. "Fue ahi cuando Gero Fasano se instaló un verano en La Cumbre (hoy el Fasano Punta del Este), en el campo de Martin Braun, casado con la socialite brasileña RosaMay Sampaio" le cuenta a MALEVA Astrid Perkins, periodista y relacionista pública, gran conocedora de la movida esteña. Fasano convence a su socio Jose Auriemo Neto de comprar la propiedad y abrir allí el primer Hotel Fasano fuera de Brasil. El hotel abrió en 2010 y lo acompaña un proyecto residencial de lujo que ya tiene 25 casas construidas y brasileños y argentinos viviendo ahí todo el año.

"Fasano Punta del Este tiene hoy una ocupación total y el 90% son brasileños. Algunos de ellos están entre las celebridades más conocidas de ese país, como la modelo Fernanda Motta, la top Alessandra Ambrosio y el decorador Sid Bergamin, que vienen todos los años", agrega Astrid Perkins y nos cuenta que Gero Fasano considera a Punta del Este uno de los lugares más lindos del mundo y el único lugar donde decidió hacerse una casa además de su departamento en Sao Paulo.

En ese paraíso de campo con vista a las sierras, alejado del mar, es donde eligen pasar parte de sus vacaciones la clase alta de Brasil. En un terreno grande, donde reina la privacidad y la tranquilidad, tienen todo lo que necesitan: restaurantes, una pileta entre las rocas, spa, gimnasio, carritos de golf para moverse de un lado a otro, juegos para niños, helipuerto, canchas de tenis, campo de golf y un servicio excelente, dispuesto a resolver los deseos más remotos de sus huéspedes.

2) FIESTAS Y DJ´S INTERNACIONALES: «ACÁ NO HAY SECTOR VIP PORQUE TODOS SON VIP» / ¿CÓMO SE ACCEDE? BOCA EN BOCA.





Durante el período entre navidad y año nuevo hay por lo menos diez grandes fiestas brasileras en Punta del Este. Todas cuentan con open bar y open food, DJs de renombre internacional, locaciones increíbles, fuegos artificiales y mucho mucho glitter. Los tickets ascienden a los 300 USD la fiesta y ellos los pagan sin problema, incluso dos o tres fiestas por estadía. Cabe destacar que la mayoría de las fiestas para brasileros en Punta del Este son organizadas por brasileros y ahí está tal vez el quid de la cuestión.

Florencia Azcune tiene 29 años y vive en Sao Paulo. Es art advisor, directora de Kura Arte, una consultora de arte y proyectos culturales. Vino a pasar Reveillon a José Ignacio con seis amigas, se alojaron en Posada Paradiso y además viajaron desde la gran ciudad otros grupos de amigos en casas por la zona y en los hoteles Vik y Posada Ayana.

"Este año la ida de los brasileros a Punta fue convocada por un productor de eventos brasilero que se llama Zé Neto, que realizó un conjunto de tres fiestas con DJs muy conocidos de Brasil y algunos uruguayos. Dos de ellas fueron en Fasano Las Piedras y la otra fue en la Fundación Pablo Atchugarry" relata Florencia para MALEVA. "Los brasileros siguen mucho la música electrónica y viajan a los lugares que tienen esa oferta. Este año fueron a Punta grandes DJs internacionales desde Monolink, Jam Blomqvist y Hed Kandi y eso fue sin dudas fundamental en la decisión de dónde pasar Reveillon", agrega Florencia.

Zé Neto es un socialité, que empezó haciendo fiestas en casas en la ciudad de Sao Paulo, luego eventos con marcas y desfiles de moda, siempre en locaciones únicas dentro de la ciudad. Si googlean no van a tener mucha suerte encontrando información acerca de Zé en Internet ya que tiene un perfil bajo y a sus eventos se accede más bien por el boca en boca que comprando tickets en los sitios online. Según él, en sus fiestas no hay sectores vip porque todos sus invitados lo son, siempre hay open bar, y los que van saben que se van a encontrar con amigos y conocidos. Este año se alió con Haute y Fasano Las Piedras para realizar tres fiestas, el 27, 29 y 31 de diciembre. El proyecto se llama Reveillon Punta, y algunos de los DJs que vinieron de afuera son el australiano Kaz James, el español Pablo Fierro y la canadiense Blondis, que toca siempre en Mykonos e Ibiza. Es la primera vez que realizan el año nuevo en Punta del Este y la convocatoria fue espectacular, con más de mil personas por fiesta, por lo que se rumorea que es el primero de muchos Reveillon Punta para ellos.

Otras fiestas que ya tienen sus buenos años en Punta son por ejemplo Réveillon La Fiesta que se realiza sobre la playa en el parador Tío Tom en Solanas, con open bar y open food, fuegos artificiales y DJs brasileros. Los tickets cuestan alrededor de 250 a 300 dólares. También están las organizadas por la productora Punta Verano, como la Reveillon Unique donde tocó el dúo Who Made Who y los DJs Pic Schmitz, Thiago Matthias y Otiago y Flavio Castro. Las cuatro fiestas organizadas este año por Punta Verano estuvieron sold out en pocos días.

3) ATARDECERES, MÚSICA Y MUCHO CLERICÓ.

Otro gran atractivo de los brasileros en Punta son los sunsets en paradores de playa con infraestructura, donde la caipirinha es reemplazada por el clericó. Algunos de los lugares elegidos son: La Susana, La Huella, el Parador Posto 5, Imarangatú y Casapueblo.

"Creo que hay como una cierta asociación de Punta del Este a las playas de Europa" agrega Florencia Azcune. "Acá en Brasil no tenemos playas con infraestructura y la gastronomía y las opciones culturales son muy limitadas. Es realmente playa y nada más. Y caipirinha. Punta me hace acordar mucho a los beach clubs de Mykonos o Saint Tropez, que son lugares que los brasileros que van a Punta frecuentan" agrega.

4) SHOPPING Y ARTE: NO SE ENCUENTRA NI DE CERCA EN LAS PLAYAS DE BRASIL.





Las compras y la cultura también resultan atractivas para los brasileros que eligen veranear en Punta del Este. Algunos de los locales que eligen son: Sentido en José Ignacio, Anushka Elliot, Magma, La Esteña para objetos de decoración, entre otros. Manantiales y José Ignacio son los spots elegidos para hacer compras, donde se puede hacer todo caminando, mientras se disfruta de la vista al mar.

En 2012 abrió su primer local en Uruguay Osklen, una de las marcas de moda y lifestyle más reconocidas de Brasil. Su dueño y director creativo Oskar Metsavaht viene desde entonces con su familia, todos los años a José Ignacio y consideran a Punta del Este un lugar de una extraordinaria sofisticación, donde pueden descansar tranquilos, con inmensa belleza, excelente servicio y gastronomía y hasta olas para surfear.

En 2021 y alineado al boom de casas y departamentos que compraron brasileños en Punta del Este, se instaló una de las mejores marcas de diseño de muebles de Brasil: WENTZ Design. Su fundador y diseñador el joven Guilherme Wentz fue considerado por el NY Times como uno de los 6 mejores diseñadores de America Latina y su última colección de muebles está inspirada en el mar y exhibida en el local de Occidente, en Manantiales.

En cuanto a artes visuales, los brasileros consideran un lujo tener un museo y galerías de arte contemporáneo en la playa. Un oasis donde poder ir a respirar un poco de cultura. Punta del Este es uno de los pocos lugares de Latinoamérica donde hay una obra del artista James Turrell en Posada Ayana, y el recientemente inaugurado Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, en Manantiales, también es un gran atractivo para ellos. "Esa riqueza de arte internacional no se encuentra ni cerca en las playas de Brasil" agrega Florencia. Combinar la playa con el arte, las fiestas, la música y la linda vida, eso es lo que buscan.