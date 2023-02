Esta argentina emigró a España, creó un exitoso negocio y reveló todos los consejos para emprender en el exterior

01/02/2023 - 12:38 El Cronista

La inestabilidad económica y la suba constante del dólar es una de las principales causas por la cual miles de personas deciden emigrar y continuar con sus proyectos.

Un buen ejemplo de ello es Carolina Del Valle, una joven de tan solo 25 años. En el 2018, tras haber finalizado la secundaria, decidió tomarse un avión con destino a España y cumplir su sueño: abrir un local gastronómico.

"Me fui de argentina en septiembre del 2018 y viaje directamente a Barcelona. Tome la decisión de irme ya que quería tener experiencia laboral afuera, para poder independizarme y crecer en otro país", relató en una charla con El Cronista.

Carolina siempre estuvo relacionada con la cocina y tenía un emprendimiento en nuestro país: "En Argentina vendía medallones de hamburguesas a particulares y siempre los hice veganos para poder alcanzar a un mayor consumidor, ya que si los hacés vegetarianos sólo llegas a los que comen carnes y los vegetarianos. Si los haces veganos abarcas a una mayor cantidad de personas", contó entusiasmada.

Por ese motivo, desde que llegó a España supo qué hacer para poder mantenerse. Comenzó a trabajar un restaurante durante un largo tiempo, pero la llegada de la pandemia por coronavirus, lamentablemente, la dejó sin empleo.

EMIGRAR A ESPAÑA: ¿CÓMO SOSTENER UN EMPRENDIMIENTO EN EL EXTERIOR?

"No hay mal que por bien no venga", dice la frase popular y, a raíz de una situación crítica -estar sin trabajo y lejos de la familia-, la joven se inspiró para abrir su local llamado "Ingrediente Secreto". Se trata de un emprendimiento de comida 100% vegana.

"La idea surgió durante los comienzos de la pandemia abril 2020 cuando yo estaba sin trabajo, siempre tuve ganas de emprender algo propio y vi el momento para arrancarlo", aseguró Carolina.

Como indica la lógica, comenzó desde lo más básico a lo más complicado. "Empecé cocinando en casa, vendiendo los medallones de las hamburguesas veganas a particulares mediante las redes sociales y al tiempo, como tenía un muy buen feedback, quise empezar a expandirme y vender en tiendas", sostuvo.

¿CÓMO ES COCINAR EN UNA "CO-BAKING"?

Sin embargo, para emprender, crecer y sostenerse hay que tener en cuenta muchos factores. "Por tema bromatológico no se puede cocinar desde casa, entonces averigüe en un co-baking, similar a un co-working pero de cocina. Allí alquilás tu espacio en un sitio apto para poder vender por mayor por las horas y días que necesitas", explicó Carolina sobre sus comienzos.

La cocinera recomendó comenzar en estos espacios de "cocina compartida", ya que "no es una gran inversión" y luego es posible "registrar si el producto en grandes cantidades funciona".

Una vez que los números se acomodaron, fue el momento decisivo para elegir invertir un poco más. Junto con su novio, Alejandro Mir Descalzi, decidieron crecer y alquilar un local para poder tener su propio restaurante.

"Uno puede comprar o alquilar en el lugar, como en todos lados. En Barcelona lo que se alquila es el local y el traspaso, lo que vendría a ser el fondo de comercio en Argentina. En nuestra búsqueda vimos de todo, el traspaso puede ser desde los 10.000 euros a infinito", contó la dueña de "Ingrediente Secreto".

En ese sentido, Carolina explicó que el precio no depende únicamente de las características físicas del lugar, sino que también de las licencias.

"Hay un montón de licencias, acá las llaman C1, C2, C3 y cada una de ellas indican lo que se puede hacer. No es lo mismo una licencia de un lugar que solo ofrezca para llevar a uno que tenga espacio para comer, si uno tiene salida de humo para cocinar o no. El precio varía según el tipo de habilitación que tenga".

Por supuesto, es fundamental tener todo en regla, es decir, no tener deudas y tener una cuenta bancaria "sana". De esa forma, la cocinera destacó que "el banco te da la posibilidad de poner en marcha tu negocio siempre y cuando presentes un plan de negocios que sea factible".

Con todos los papeles en orden y con la confianza para invertir Carolina y Alejandro lograron tener su local. Poco a poco, lo refaccionaron y abrieron sus puertas al público.

Luego de un año y tres meses, sumaron nuevas propuestas para conquistar cada vez más a los comensales de Barcelona. Ahora, hacen tortas de cumpleaños por encargo y cuentan con un servicio de catering.

"Yo siempre digo que no tengan miedo, que acá hay muchas puertas. Obviamente no todo se da al principio como uno quiere, pero no hay que rendirse", concluyó Carolina.