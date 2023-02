¿FRAUDE en Gran Hermano 2022?: se filtró un polémico VIDEO de Romina y crecen las sospechas

18/02/2023 - 11:15 El Cronista

La salvación de Julieta Poggio de la mano de la exdiputada nacional y actual participante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, generó polémica en las redes sociales tras la filtración de un video donde se deja ver una suerte de direccionamiento por parte de la producción.

"Julieta SALVADA DE PLACA + el FRAUDE de EL GRAN PRIMO de la PRODUCCIÓN + DENUNCIAN OTRA VEZ ACOMODO y la gente SE HARTÓ", advirtió el creador de contenido audiovisual y uno de los encargados de cubrir el minuto a minuto del reality de Telefé @ElLauchaOkey.

Es que a partir de un recorte de poco más de 20 segundos tomado al cierre de la última gala emitida el jueves puede verse como Romina confiesa a Julieta los motivos que llevó a salvarla de la próxima placa de eliminación.

"Estaba por sacar a Dani, pero cuando Gran Hermano me dijo...", inició la exdiputada para ser interrumpida al instante por la joven participante. "Lo que ya me contaste. No lo repitamos".

RESUMEN EN VIVO DE #GH2023 |

Julieta SALVADA DE PLACA + el FRAUDE de EL GRAN PRIMO de la PRODUCCIÓN + DENUNCIAN OTRA VEZ ACOMODO y la gente SE HARTÓ #GranHernano



EN VIVO Y DIRECTO: https://t.co/CIPiwaEjBe pic.twitter.com/NZvw37zIe6 — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) February 17, 2023

FRAUDE EN GRAN HERMANO: ¿QUIÉN ES GRAN PRIMO?

Lejos de pasar desapercibido, el diálogo entre las participantes de Gran Hermano 2022 despertó todo tipo de sospecha en Twitter.

"Gran Primo, el suplente de Gran Hermano le dijo a Romina que cayó muy mal en la gente la fulminante a Camila. Que en una semana todo cambia. Y q corría riesgo Julieta de irse. Romina iba a salvar a Daniela q la ve más débil pero esa charla cambia su salvación. Moraleja: Julieta ACOMODADA", acusó uno de los usuarios de la red social.

"Romina dijo ya sabía a quién votar, pero Gran Primo me hizo cambiar de idea...Gran Primo es el suplente de Gran Hermano hay 2 personas ... por ende la Producción Le está diciendo a quien Votar", continuó otro.

Gran Primo,el suplente de Gran Hermano le dijo a Romina que cayó muy mal en la gente la fulminante a Camila.Q en una semana todo cambia.Y q corría riesgo Julieta de irse.Romina iba a salvar a Daniela q la ve más débil pero esa charla cambia su salvación.Moraleja:Julieta ACOMODADA pic.twitter.com/mCbIo0CIHJ — @adrianabravista (@adrianabravist6) February 17, 2023

GRAN HERMANO 2022: A QUIÉN SALVÓ ROMINA DE LA PLACA DE NOMINACIÓN

Tras la ganar el desafío de liderazgo semanal, Romina Uhrig se convirtió en la última líder de la semana en la casa de Gran Hermano 2022.

Este jueves y con cinco nominaciones, la exdiputada hizo uso de la salvación para beneficiar a Julieta Poggio.

"Tenía la decisión tomada y paso algo por lo que lo vi distinto. Una vez salvé a Dani y ahora voy a salvar a Juli", explicó.