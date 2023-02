House sitting: la modalidad que te permite viajar sin pagar alquiler en el exterior

23/02/2023 - 14:27 El Cronista

Los argentinos eligen emigrar por diferentes razones, las que más pesan son las económicas y laborales. Sin embargo, hay quienes eligen irse del país en búsqueda de nuevos desafíos o experiencias de vida.

A través del "house sitting" (cuida casas, según su traducción del inglés) los argentinos pueden emigrar por primera vez sin pagar alojamiento sin tener que trabajar al mismo tiempo. ¿Cómo funciona?

¿CÓMO ES EL TRABAJO DE HOUSE SITTING?

El "cuidador de casas" se trata de un sistema de intercambio que se basa en la confianza de los "house sitters" y los propietarios de las viviendas, quienes no se encontrarán en sus domicilios por un corto o largo tiempo y precisa quien vigile su hogar y a las mascotas.

Esto último es conocido como Pet Sitting. Así es como los viajeros tienen la posibilidad de hospedarse en el exterior sin pagar alquiler, pero sin recibir remuneración alguna.

¿CÓMO HACER HOUSE SITTING?

Una de las páginas más populares para encontrar casas donde hospedarse a través del house sitting es www.trustedhousesitters.com, allí los interesados podrán buscar tanto una "niñera para mascotas" como un lugar para asentarse.

Los house sitter deberán hacerse cargo de las tareas del hogar: regar las plantas, cuidar mascotas, cortar el pasto, entre otros. En ocasiones, los hogares suelen ser grajas y a los viajeros les toca atender a animales de todo tipo.

¿NECESITO UNA VISA PARA HACER HOUSE SITTING?

Para hacer este trabajo no es necesario tramitar una visa, dado que no se trata de un trabajo registrado y remunerado.

Sin embargo, deberán realizar la visa de turista en caso de no contar con una working holiday o la documentación indicada para trabajar en el país a instalarse.





