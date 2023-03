Acertijo visual extremo: ¿Podés ubicar al huevo en 5 segundos?

05/03/2023 - 12:26 El Cronista

Los retos virales están de moda en las redes sociales no sólo por su costado divertido, sino que además sirven para entrenar la mente y mejorar el nivel de coeficiente intelectual.

Además, detentan la condición de ser un excelente pasatiempo para aquellos que buscan entretenerse. Es así como hoy te traemos uno fantástico a fin de estimular tu mente.

Consigna del desafío del día

El objetivo de este acertijo visual que vas a ver a continuación consiste en detenerte en la imagen de los conejos e intentar encontrar al elemento que se encuentra oculto: un huevo de pascuas.

Vas a tener que mirar todo sin distraerte. Asimismo, solo vas a tener ¡5 segundos para ubicarlo! Pero no te olvides que muy pocos usuarios lograron encontrarlo a pesar de que está a simple vista. ¿Podes verlo? ¡A jugar!





Solución al desafío del día

¡Felicidades! Si resolviste el rompecabezas en menos de 5 segundos te convertiste en una persona con fuertes habilidades de observación y que podés encontrar errores en muy poco tiempo.

Por otro lado, si no lograste tener los resultados, no te preocupes ni te estreses, nuestra misión es hacerte feliz. Sabíamos que no era fácil encontrar una solución a este desafío visual, por eso te dejamos la respuesta.