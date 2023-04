Un albañil reveló el sueldazo en dólares que gana en Australia y causó furor, ¿cuánto cobra por día?

26/04/2023 - 12:54 El Cronista

Un albañil argentino mostró su trabajo en redes sociales y se viralizó por el elevado sueldo en dólares que cobra por día en Australia.

El usuario conocido como "Pico.LaFuria" lanzó dos videos donde cuenta que su trabajo es de "ayudante general de obras". El influencer se destaca por difundir toda su experiencia en el país oceánico, donde responde a las críticas y a las consultas sobre su estilo de vida.

En el final de ambas publicaciones muestra su facturación, pero también destaca que "todo está muy controlado" y que su empleo se limita a "tareas básicas", por su falta de experiencia en el rubro.

¿Cuánto cobra el argentino que trabaja de albañil en Australia?

El influencer suele mostrar el recibo con el que acredita el cobro al final de sus videos. El pago es de entre 33 y 35 dólares la hora, según destaca. Así, en en un trabajo de 8.30 horas diarias, el total es de u$s 280 por jornada.

El influencer se toma media hora por día para almorzar (que no es remunerad) y también relata que su día comienza entre las 5:30 y las 6 de la mañana.

Para llegar a su trabajo, el albañil argentino combina un subte o tren con colectivo. Sus comidas varían entre un plato que lleva desde su casa o una barrita (u$s 2,5) según el caso.

¿Cómo es el trabajo que permite ganar casi 300 dólares en Australia?

El usuario remarca que los trabajos van en línea con el nivel de especialización, pero puntualiza en la importancia de las medidas de seguridad. En el video, señala que "no lo dejan trabajar sin casco, guantes y anteojos", es decir las herramientas "obligatorias".

¿Cómo es la situación salarial en Australia?

Según un informe de la Embajada del país oceánico en Argentina, Australia cuenta con uno de "los salarios mínimos más altos del mundo", en datos de febrero de 2023.

El sueldo básico federal es de u$s 14 por hora y de u$s 40.600 por año para profesionales, que asciende a u$s 55.500 para universitarios con posgrado.

En el mismo informe, el organismo cuenta que su país ofrece "becas y facilidades de financiamiento" para estudiantes internacionales. El reporte destaca que "un gran número de pregrados en Australia" se pueden realizar en 3 años.

Las parejas pueden trabajar tiempo completo, mientras que a los estudiantes se les permite 48 horas por quincena, el equivalente a cuatro diarias. El objetivo es que los extranjeros puedan obtener un salario que les permita solventarse.

¿Dónde buscar trabajo en Australia?

Más allá de las plataformas tradicionales, Australia cuenta con distintas páginas para conseguir empleo. Las más destacadas son:

Seek.

Indeed.

Jora.

Adzuna.

Career One.

Es importante destacar que el usuario no confirmó si la cifra es en dólares norteamericanos o australianos. El billete del país oceánico equivale a U$D 0,6 cada uno.