Eligen las influencers: 5 mujeres que la rompen en el mundo de la moda revelan cuáles son sus marcas argentinas preferidas

28/04/2023 - 13:07 El Cronista

Si hay algo que la moda permite es la expresión. A través de ella podemos comunicar cómo estamos, cómo nos sentimos y hasta cómo es nuestro mundo interior. Todos tenemos esas marcas que parecen hechas a medida para nosotros, que nos inspiran y acompañan en nuestro crecimiento, encarnando siempre nuestra esencia, temporada tras temporada.

¿Qué marca de ropa nacional es la que mejor te representa? Le hicimos esa pregunta a cinco mujeres que la están rompiendo en el universo fashion en nuestro país (con cientos de miles de followers en las redes): Paula Guardia Bourdin, Coty Crotto, Agus Marzari, Sereinne y Vicky Mezquita. Desde un clásico que juega con lo retro, hasta una marca estilo new age que se adueñó de la juventud, pasando por diseñadores que manejan la lana, el cuero y el bordado como verdaderos artistas. Estas fueron sus respuestas:

1) Revista Pola (@revistapola): "Juan Hernández Sales, con su marca Sadaels, es un gran portavoz de la argentinidad y de sus símbolos, toma el lenguaje nacional y lo convierte en algo universal".

Esta influencer, comunicadora y periodista de moda se relaciona con el fashion world desde múltiples ángulos. Desde su amor por la lectura siempre está indagando, conociendo y compartiendo conocimiento teórico relacionado con este universo a la vez que lo vive desde adentro. Y al pedirle que elija una sola marca o diseñador nacional sin dudar eligió a Juan Hernández Sales con su marca Sadaels. "Juan hoy en día es un gran portavoz de la argentinidad y de sus símbolos. Lo interesante es que crea sin caer en lo telúrico, en lo obvio y en lo cliché de hablar de la Argentina desde una imagen rústica. Toma el lenguaje de lo nacional y lo convierte en algo universal. En términos de valores y en cómo veo yo nuestra moda, es él definitivamente mi elegido."

En Sadaels, el diseñador toma elementos de nuestra cultura popular -como el malambo o la cumbia-, y/o vestimenta típica de la tradición y lo transmuta en prendas nuevas y diferentes. "Toma cosas bien bien argentinas y las pasa por una caja negra, que es él mismo, para convertirlas en algo increíblemente diferente, sexy, con mucha abstracción. Donde ves la referencia pero no tiene nada que ver con el original."

2) Coty Crotto (@muymona): "dentro de mis preferidas están Mila Kartei, que me sorprende temporada a temporada, y Guevara Ocampo, me gusta mucho su manera de mezclar cuero, el estilo campestre y los bordados".

Para Coty Crotto - una de las fundadoras de @muymona junto a Maru Gándara - es imposible elegir solo una marca o diseñador local. "No hay nada como la moda argentina, nada me representa como ella. Me parece que es súper rica en cuanto a propuestas y diseños, entonces no puedo elegir una sola."

La clave es que hay muchas marcas en donde encontrar propuestas originales y eso es lo que le atrae. "Dentro de mis preferidas están Mila Kartei, que me parece diferente y me sorprende temporada a temporada; y Guevara Ocampo. De esta me gusta mucho su manera de mezclar cuero, el estilo campestre y los bordados. Su propuesta es súper ecléctica. A las últimas fiestas que tuve, fui vestida por ellos."

Fiel amante de las redes, Coty conoció a Guevara Ocampo por un posteo de Lali Espósito. La actriz y cantante lucía una campera que la eclipsó, se puso a investigar y terminó con un vestido único, según sus palabras, creado para su ocasión.

Pero si de algo se trata Muy Mona es de presentar esas perlitas que levantan los outfits del día a día. En ese término Coty nos confesó uno de sus últimos hallazgos; "hace poco usé un top de cadenas de una marca que se llama Universo Actis y es espectacular. Creo que son estos descubrimientos también el ADN de nuestro Instagram, marcas que lookean las looks cotidianos."

3) Agus Marzari (@agustinamarzari): "para mí es muy importante la identidad de marca, por eso creo que si tengo que elegir una sola, me quedo con Blackmamba".

Fashionista indiscutida y pionera en la creación de contenido cuidado, curado y profesional en su blog de moda, Agus Marzari coincide en que es difícil encontrar una sola marca que la represente. "Para mí es muy importante la identidad de marca. Me atraen las que logran construir un producto diferente, por eso creo que si tengo que elegir una sola, me quedo con Blackmamba. Si vas caminando por la calle y te cruzas con una de sus prendas, sí o sí sabes que es de ahí."

La conoció por redes, se vio muy atraída por sus diseños y terminó creando una cápsula con la marca. "Yo la usaba porque genuinamente me gusta mucho lo que hacen y con el tiempo me hice amiga de Bianca -creadora y directora creativa de Blackmamba-. En un momento surgió la idea de hacer algo en conjunto, porque a ambas nos gusta la estética de cada una y lo que la otra hace. La verdad es que fue muy divertido, nos llevamos muy bien trabajando juntas."

Todo su vestidor combina con todo, "mis outfits se arman solos. Me puedo vestir con los ojos cerrados", nos reveló. Por eso para ella, los colores essentials, los pantalones anchos y las piezas al cuerpo para el torso son algunos de sus imprescindibles. De hecho, su ítem preferido de Blackmamba son las poleras, "no las puedo dejar de usar. Son cancheras, calentitas y muy versátiles. Son geniales para un domingo al mediodía o para salir a bailar."

4) Sereinne (@sereinne): "últimamente me tiene obsesionada Clara Pinto, me encantan las formas no convencionales que tiene para trabajar la lana".

"Últimamente me tiene obsesionada Clara Pinto" nos confesó Sereinne - influencer especialista en historia de la moda y explicar tendencias - , en una charla con MALEVA. Esta diseñadora nacional de autor conquistó a muchos con su desfile del BAFWEEK de este año, de hecho, fue allí donde Sereinne se enamoró de sus creaciones. ¿Sus preferidos? Los calzados, corsets y vestidos no tradicionales. "Me encantan las formas no convencionales que Clara Pinto tiene para trabajar la lana. Me gusta mucho su impronta de siempre utilizar este material y transformarlo en cosas que, a primera vista, no lo parecen. El hecho de agarrar un recurso y darle una vuelta de rosca para hacerlo formar parte de su identidad me parece súper clave en el desarrollo de marca."

Así como su diseñadora elegida, dentro de su propia estética, Sereinne varía dentro de las tipologías y los estilos. "Por más que suelo usar siempre la misma gama de colores, un día puedo estar súper femenina, otros más setentoso medio groovy y otros más punks en la silueta. Lo que me divierte es experimentar." ¿Por qué? Para ella la moda es una herramienta con un enorme poder de expresión, es su carta de presentación.

5) Vicky Mezquita (@vickymezqui): "me encanta tener conjuntos que comparten el mismo patrón, estampado o color y en Las Pepas suelo encontrar muchas cosas que matchean".

Si hay una ciudad que grita moda, originalidad y creatividad es Nueva York. Esta influencer argentina vive en la city newyorkina desde hace 2 años, y se declara fan de los vintage. A pesar de estar rodeada de marcas extranjeras, hay cositas de industria nacional que no puede dejar de vestir.

"Entre mis marcas preferidas se encuentran emprendimientos más chicos donde se cuida mucho la calidad como en Pulpa, me gustan mucho sus corsets, y algunas marcas de shopping como Las Pepas."

Dentro de su vestidor, Vicky tiene algunos ítems indispensables. Desde jeans tiro bajo a camperas de cuero de color. Pero algo que adora son las prendas que combinan la misma tela en las piezas de arriba y las de abajo. "Yo lo llamo el matchy matchy, y lo amo. Me encanta tener conjuntos que comparten el mismo patrón, estampado o color. Y en Las Pepas suelo encontrar muchas cosas que matchean." Piezas que la influencer encuentra ideales ya que habilitan looks diferentes y siempre llamativos.