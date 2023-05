Let It V: el restaurante con una sofisticada propuesta a base de plantas

03/05/2023 - 09:59 El Cronista

Let It V es un restaurante gourmet con una propuesta 100% plant based y gluten free que no para de crecer: ya cuenta con cuatro sucursales en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires y prepara dos nuevas aperturas en los próximos meses: Villa del Parque en mayo y Nordelta en agosto.

Se trata de un proyecto gastronómico de tres socios (Gabriel Hendler, Darío Leibovic y Uriel Hendler) que se unieron con una misma idea: derribar mitos alrededor de la cocina vegana ofreciendo un menú rico y saludable a la vez.

La propuesta apunta a un público joven que va desde los 25 a los 55 años, aunque cada día son más las personas que llegan al restaurante para descubrir nuevos sabores y combinaciones a base de plantas.

Let It V: una marca en expansión

Let It V inauguró recientemente una nueva sucursal en el bajo de Belgrano (Castañeda 1872) que se suma a los otros locales, cada uno con su propia identidad.

El de Palermo (Costa Rica 5865), Boutique, con barra y terraza; el de Belgrano, Lounge, donde se destacan sushi y kamado; el de Devoto (Mercedes 3987), Garden, con un pasillo que lleva a un patio escondido, y el de Manduca, en el Paseo La Plaza, con una propuesta más descontracturada.

En ellos no solo promueven el fortalecimiento de la salud física y mental a través de la alimentación, sino que también refuerzan el concepto con una mirada sustentable y socialmente responsable.

La marca se abastece de productos orgánicos y libres de pesticidas de productores independientes que trabajan la tierra y busca alternativas sin azúcar y artesanales, en lo posible, porque su objetivo es que los alimentos estén bien limpios y cuidados.

Además, cuenta con un centro para producción en Vicente López que usa para desarrollar ideas y brindar capacitaciones.

¿Qué comer en Let It V?

La propuesta gastronómica fue diseñada en conjunto por el chef Daniel Aguirre y por el chef ejecutivo Dante Franco. Cada sucursal tiene carta propia, con opciones que se repiten en todas.

Sobresalen los platitos para compartir, como el hummus de hierbas (con pepinos en pickles, garbanzos crocantes y tomates marinadas y asados al kamado) o la cake de ricota de maní (con duraznos asados, tomates frescos, rúcula y microgreens).

Las ensaladas son una parte importante del menú y la sugerida es la de quinoa (con boniatos asados, zanahorias glaseadas, kale, castañas y hierbas).

Como principal, se puede pedir un bife de tofu a las 5 especias (se cocina con 5 especias chinas, asado en kamado, sweet chili, palta, hojas verdes, pickles, cajú y sésamo) o el arroz salteado (con vegetales, piña grillada, tofu frito, salsa agripicante de piña y maní tostado).

Maxi Nader es el sushiman y creador de las ocho piezas veganas que se ofrecen. Algunas de las opciones son los Lennon (con vegetales en tempura, queso de anacardo con cobertura de shitakes marinados y gajos de lima fresca) y los Maki Furai (con portobellos grillados, palta, verdeo y vegadelphia, rebozado en panko y finalizado con salsa teriyaki).

Otra alternativa interesante es la degustación de nigiris y gunkans, que incluye dos nigiris de portobello grillado, manteca japonesa, sal de huacatay y lima; dos gunkans de gírgolas, salsa anticuchera y lima; dos nigiris de choclo tataki y chimichurri nikkei y dos nigiris de berenjena, salsa tare y sésamo blanco.

En la sucursal de Palermo hay disponible un brunch, únicamente los sábados, domingos y feriados de 10 h a 16 h, que incluye dos cafés de especialidad; una jarra, que puede ser de limonada con menta y jengibre, de Tepache o de Agua de Jamaica; dos platitos, que se puede optar por ceviche, espárragos o quesadillas; dos platos principales, para elegir entre el omakase x12 piezas, ensalada o rosti de boniato; cookies o budines y una opción de torta ($8.990 para dos personas).

Las preparaciones se acompañan con cócteles de autor, diseñados por Alan Pintos, como el Punch (con ron Havana Club blanco, jugo de ananá, jugo de naranja, jugo de limón y almíbar), el Smash (con Cynar, jugo de pomelo, jugo de limón, almíbar y penacho de menta) o el Tropical (con vodka Absolut, jugo de limón, almíbar de maracuyá y frutos rojos).