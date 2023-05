Roger Waters vuelve a la Argentina: el ex Pink Floyd confirmó fechas para su tour final, ¿cuándo salen a la venta las entradas?

07/05/2023 - 11:35 El Cronista

Tras su paso por la Argentina en 2018, el ex integrante de Pink Floyd, Roger Waters, volverá al país con su gira de despedida This Is Not a Drill: el cantante tocará el próximo 21 de noviembre en el estadio River Plate, mismo recinto en el que agotó nueve fechas con The Wall Live en 2012.

La noticia fue confirmada por DF Entertainment, la productora que traerá al icónico músico de vuelta al país y el mismo Waters a través de sus redes. Por lo pronto, y a juzgar por el nombre del tour, se trata de la última gira global de Waters a sus 79 años.

Con This Is Not a Drill, el inglés indica no solo que se presentará por última vez ante sus fans, sino que también adelanta los mensajes que tendrá su show, los cuales tienen una fuerte carga política en línea con toda su carrera: para Waters, "los desafíos que aborda no tienen nada de simulacro, de ensayo, el tiempo para actuar es ahora".

Las entradas para ver a uno de los cerebros detrás de varias de las obras más grandes de Pink Floyd saldrán a la venta el próximo lunes 8 de mayo a las 10 horas de forma exclusiva para los clientes del Banco Santander con tarjetas American Express, quienes gozarán de seis cuotas sin interés.

Tras la preventa de 48 horas (o hasta agotar stock), se abrirá la venta general a través del sitio web de All Access Entertainment. Por lo pronto, se desconocen los valores de las entradas, los cuales se informarán el mismo lunes.

"Listos para vivir un show histórico: irrepetible oportunidad de ver al emblema de Pink Floyd nuevamente en el mítico estadio donde hizo 9 shows en 2012", destacan desde la productora.

Aunque su última presencia en el país fue en el año 2018 con dos shows en el Estadio Único de La Plata en el marco de su gira "Us + Them", su paso más recordado por la Argentina fue el del 2012: en dicho año, el bajista vendió 400.000 entradas en nueves shows en el Monumental en los que se dedicó a tocar el mítico disco The Wall con una puesta en escena digna de película.

El británico mantuvo durante una década el récord del músico con más conciertos consecutivos en River, siendo hasta el año pasado el show más visto en una ciudad. Pese a que Coldplay lo superó a fines del 2022 con 10 presentaciones en el Más Monumental, Waters aún empata con los Rolling Stones como el artista que más veces tocó en River, con un total de 12 entre el 2007 y el 2012, meta que superará este noviembre con su nueva gira.

Tal como es costumbre, se espera un gran show de parte de Waters, con juegos de luces, diversos elementos como la pared de The Wall en 2012 y las chimeneas gigantes de la portada de Wish You Were Here que desplegó en La Plata en 2018 y una buena cantidad de mensajes políticos en los que se espera que el cantante enfatice la importancia de actuar ya sobre las principales problemáticas sociales, culturales y ambientales.

En el video publicado en sus redes para anunciar su vuelta a Buenos Aires, el ex Pink Floyd indicó que volverá con los temas más queridos de sus mayores éxitos con la banda ícono del rock, entre ellos, se cuenta a The Wall, The Dark Side of The Moon, Animals y Wish You Were Here.

Además, también incluirá algunos de sus canciones más recientes como artista solista. "The Bar" (2022), por ejemplo, estará presente "para echar luz sobre algunos de los desafíos del mundo en que vivimos".

Según el medio británico The Times, la gira This Is Not a Drill es "uno de los ejemplos de rock de estadio más atrapantes, imaginativos y bien ejecutados que se verá jamás", en línea con los clásicos e icónicos shows conceptuales a los que tanto Pink Floyd como Waters tienen acostumbrado a sus fans.

A Waters -voz principal, guitarra, bajo y piano- lo acompañarán Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo.