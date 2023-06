Taylor Swift en la Argentina 2023: el truco viral para adelantarse en la fila que es furor en redes sociales

06/06/2023 - 12:16 El Cronista

Taylor Swift confirmó su visita a la Argentina en el marco de su gira The Eras Tour. La interprete y compositora estadounidense se presentará el próximo 9 y 10 de noviembre en el Estadio Más Monumental de River Plate.

El lunes agotaron los tickets de la preventa exclusiva para clientes del Banco Patagonia. Sin embargo, las fanáticas aún tienen la oportunidad para verla en vivo: este martes 6 de junio a las 10 comenzará la venta general de entradas a través de AllAccess.com.

En esta línea, un usuario de Twitter (@xmilianx_) compartió un truco para saltarse la fila virtual que sorprendió a los swifties.

La predicción de Stephen Hawking sobre el fin del mundo que gana fuerza en la comunidad científica

La preventa exclusiva para clientes del Banco Patagonia se agotó el lunes 5 de junio. Sin embargo, este martes 6 a las 10 se habilitará la venta general.

Las entradas podrán conseguirse a través de la página oficial de AllAccess.

Excelentes noticias para jubilados: cuáles son los medicamentos que PAMI dará gratis en junio 2023

AFIP investiga plazos fijos: a partir de qué monto

Taylor Swift en la Argentina 2023: el truco para saltarse la fila virtual y conseguir entradas sí o sí

A través de una publicación en Twitter, @xmilianx compartió un truco para saltarse la fila virtual.

"Hermanas, para las que están sacando entradas de Taylor Swift una amiga recién tocó ctrl + w y le adelantó 1000 lugares, fíjense", escribió.

Sin embargo, este truco no es real y no permite avanzar en la fila. Por el contrario, cierra la pestaña actual en la que el usuario está navegando. Por lo tanto, se pierde el lugar en la fila y hay que comenzar de nuevo.

Swift en la Argentina: consejos para no quedarte sin entradas

El mayor miedo entre los fanáticos es no conseguir entradas. Por esta razón, existen trucos poco conocidos para asegurarte de obtener tickets sí o sí:

Registrarse en AllAccess: es importante tener una cuenta registrada en la plataforma para ahorrar tiempo durante el proceso de compra;

Coincidencia de datos: al momento de adquirir las entradas, asegúrate de que los datos de tu tarjeta de crédito o débito, así como los de tu documento de identidad (DNI), coincidan con los que tienes registrados en la cuenta de compra. Esto evitará posibles problemas y agilizará la transacción;

Abrir múltiples secciones: se recomienda tener abiertas varias pestañas o ventanas de AllAccess en diferentes dispositivos, como teléfonos móviles, ordenadores y tablets. Esto aumenta las posibilidades de acceder a las entradas, ya que se pueden aprovechar distintas conexiones y agilizar el proceso de compra,

Mantener la opción de datos móviles activa: es recomendable tener los datos móviles activados en caso de que la conexión WiFi falle.

Certificación Negativa: cómo saber si puedo comprar dólares con el cupo de los u$s 200

Certificación Negativa: cómo saber si puedo comprar dólares con el cupo de los u$s 200

Taylor Swift en la Argentina 2023: ¿cuánto salen las entradas?

El precio de las entradas varía entre los $16.000 y $ 75.000.

Campo delantero: $ 75.000 + service charge

Campo trasero: $ 40.000 + service charge

Platea preferencial: $ 85.000 + service charge

Platea preferencial visión lateral: $ 75.000 + service charge

Platea alta: $ 45.000 + service charge

Sivori media: $ 50.000 + service charge

Sivori alta: $ 30.000 + service charge

Centenario media visión restringida: $ 19.000 + service charge

Centenario alta visión restringida: $ 16.000 + service charge

Paquetes VIPS

Karma is My Boyfriend: $ 155.000

It´s A Love Story: $ 85.000

It´s Been A Long Time Coming: $ 175.000

...Ready for it: $ 95.000

I Remember It All To Well: $ 105.00

We Never Go Out of Style: $ 67.500

Taylor Swift en la Argentina 2023: ¿cuánto salen las entradas con el recargo en cuotas?

Centenario Alta (visión restringida): $ 16.000 + $ 2400.

Precio en cuotas

Cantidad de cuotas Intereses Monto por cuota Total

3 cuotas 27% $ 7.789,33 $ 23.368.00

6 cuotas 52% $4.661,33 $ 27.968, 00

Centenario Media (visión restringida): $ 19.000 + 2.850





Precio en cuotas

Cantidad de cuotas Intereses Monto por cuota Total

3 cuotas 27% $ 9.249,83 $ 27.749,50

6 cuotas 52% $ 5.535,33 $ 33.212,00

Platea Sivori Alta: $ 30.000 + $ 4500

Precio en cuotas

Cantidad de cuotas Intereses Monto por cuota Total

3 cuotas 27% $ 14.605,00 $ 43.815,00

6 cuotas 52% $ 8.740,00 $ 52.440,00

Campo trasero: $ 40.000 + $ 6000

Precio en cuotas

Cantidad de cuotas Intereses Monto por cuota Total

3 cuotas 27% $ 19.473, 33 $ 58.420,00

6 cuotas 52% $ 11.653, 33 $ 69.920.00

Platea Alta: $ 45.000 + $ 6750

Precio en cuotas

Cantidad de cuotas Intereses Monto por cuota Total

3 cuotas 27% $ 21.907, 50 $ 65.722,00

6 cuotas 52% $ 13.110,00 $ 78.660,00

Platea Sivori Media: $ 50.000 + $ 7500

Precio en cuotas

Cantidad de cuotas Intereses Monto por cuota Total

3 cuotas 27% $ 24.907, 50 $ 73.025,00

6 cuotas 52% $ 14.566, 67 $ 87.400,00

Campo Delantero: $ 75.000 + $ 11.250

Precio en cuotas

Cantidad de cuotas Intereses Monto por cuota Total

3 cuotas 27% $ 36.512.50 $ 109. 537, 00

6 cuotas 52% $ 21.850, 00 $ 131.100,00

Platea Preferencial (visión lateral): $ 75.000 + $ 11.250

Precio en cuotas

Cantidad de cuotas Intereses Monto por cuota Total

3 cuotas 27% $ 36.512.50 $ 109. 537, 00

6 cuotas 52% $ 21.850, 00 $ 131.100,00

Platea Preferencial: $ 85.00 + $ 12.750

Precio en cuotas

Cantidad de cuotas Intereses Monto por cuota Total

3 cuotas 27% $ 41.380, 83 $ 124.141, 50

6 cuotas 52% $ 24.763, 33 $ 148.580, 00