"No fue una luz blanca...": el intrigante relato de una médium que volvió de la muerte y sorprendió a todos

25/06/2023 - 15:09 El Cronista

El programa Los 8 escalones en el canal El Trece gener interés por las inesperadas historias de sus participantes.

En esta ocasión, fue María Soledad del Amor quien sorprendió a Guido Kaczka cuando reveló que es médium y que tuvo una experiencia cercana a la muerte mientras estaba internada en terapia intensiva. La mujer afirmó que sintió una relevación espiritual durante su estadía.

Sorprendido, el conductor decidió indagar más de su profesión. "A ver, sí, también si me tirás una fecha te hablo de tu vida, sí. Si alguien me tira su fecha de nacimiento, puedo hablar de la vida de la persona. Soy numeróloga también, consteladora familiar", explicó la mujer.

"Y existe esa idea sobre los fallecidos... Bueno, no importa, María Soledad", interrumpió Kaczka. No obstante, la participante se apresuró a aclarar sus dudas: "En realidad, estamos en el mismo plano, solo que tenemos... A ver, si están aquí es porque están en este plano, solo que no están en el plano físico".

"Nuestra alma ocupa en el físico, en nuestro cuerpo, pero cuando el alma se desprende del físico pasa a ser un espíritu, entonces sí. Pero después tenemos otros tipos, están los que están arriba, los que están más arriba, los que se portaron un poquito mal y están abajo", concluyó.

La vidente que sorprendió a Guido Kaczka con su experiencia cercana a la muerte

Pocos minutos después, María Soledad dejó a todos atónitos con una revelación impactante: "Tuve la suerte, por así decirlo, de haber experimentado la muerte en esta vida y luego regresar, ya sabés, como cuando dicen 'vi la luz', ¿sabes?"

El conductor, incrédulo, le preguntó si eso realmente le había sucedido. "Sí, me ocurrió. Estamos hablando de terapia intensiva", aclaró.

Más allá del relato, un detalle llamó la atención de los espectadores: "No fue una luz blanca. Fue un campo hermoso, realmente hermoso, donde me sentía muy feliz y en paz. De hecho, no quería regresar, mi mamá decía que no quería volver".

Al escuchar a María Soledad, Kaczka reflexionó: "Ojalá, María Soledad, las personas que queremos..." y ella interrumpió: "Están en paz. Sí, cuando hablo con ellos, los únicos que... De tres personas, dos de aquellos que se suicidan se arrepienten. Así que, tengan en cuenta, si están en sus hogares... yo que tengo la capacidad... sí, hay almas que quedan en un estado de sufrimiento, vagando por ahí".

¿Por qué ocurren experiencias cercanas a la muerte?

En un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), investigadores de la Universidad de Michigan descubrieron evidencias de incrementos en la actividad cerebral asociada a la conciencia en dos pacientes moribundos.

Los científicos analizaron detalladamente qué áreas del cerebro mostraban actividad, y encontraron que la "zona caliente cortical posterior", que incluye los lóbulos temporal, parietal y occipital, estaba relacionada con los cambios en la conciencia.

"Si esta parte del cerebro se ilumina, significa que el paciente está viendo algo, puede escuchar algo y puede experimentar sensaciones fuera de su cuerpo", explicó el autor del experimento.

Es importante destacar que los expertos monitorizaron minuto a minuto la actividad cerebral y cardíaca durante las dos últimas horas de vida de los pacientes, lo que contribuyó a fortalecer su análisis.