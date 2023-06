Rincón francés en Buenos Aires: el increíble bar escondido que está lleno de historia y tiene lujo por donde mires

29/06/2023 - 12:29 El Cronista

El Hotel Club Francés es uno de los polos culturales que mejor representan al país europeo en Buenos Aires. Este bar restaurante se destaca por su arquitectura, estética y por la figuras históricas que lo visitaron.

La Capital Federal es uno de los puntos más cosmopolitas del país. En sus edificios se ve la influencia de los inmigrantes, de arquitectos nacidos en otros países y de las colectividades que le dan un tinte especial a cada barrio. El Club Francés se ubica en el corazón de Recoleta y representa al país europeo.

Figuras de la talla de Antoine Exupery (autor del Principito), el Duque de Windsor, Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo recorrieron este clásico edificio que "deslumbra a quienes lo conocen debido a su hermosa ambientación e historia", cuenta el reconocido influencer VivamosBA.

Rincón francés en Buenos Aires: qué ofrece el reconocido hotel y restaurante de Recoleta

En este emblemático edificio porteño, se realizan importantes eventos a diario. Se puede visitar tanto para tomar el té o desayunar como para almorzar y cenar. La propuesta se divide en 4 grandes salones:

Un lobby destinado a las personas que asisten al hotel.

destinado a las personas que asisten al hotel. Un bar con decoración de madera

con decoración de madera El comedor con la ambientación del país.

con la ambientación del país. El patio de invierno con espacio verde.





¿Qué comer en el Hotel Club Francés?

La oferta de la tarde incluye un té completo en el jardín del edificio. Las comidas más fuertes ofrecen un menú de pasos y una carta en la que se pueden elegir distintos platos.





La merienda es para dos personas con alimentos salados, dulces e infusiones. Hay dos alternativas, una de $ 3500 y otra de $ 5000 más compleja.

Por otro lado, las propuestas más fuertes incluyen hamburguesas, cochinillo confitado, lomo a la pimienta y pastas que van de los $ 3000 a los $ 5000 por plato.

De todas formas, el reconocido influencer concluyó: "La comida me parece correcta, pero lo que me cautivó fue el lugar. Siento que el espacio no está aprovechado al 100% y que, sin dudas, da para más".

Cómo reservar y dónde queda el Rincón Francés de Buenos Aires

Este emblemático hotel de Recoleta se ubica en una zona muy exclusiva y se identifica fácil porque en la puerta tiene una plaqueta con una bandera de Francia arriba.

Ubicación: Rodríguez Peña 1832, Buenos Aires

Reservas: 11-4426-5876

Otros contactos: 4812 5235 // 4815 1142 // info@hotelclubfrances.com.ar