El alucinante país que tiene un salario mínimo de 1700 euros y es fácil para emigrar sin pasaporte europeo

Miles de argentinos emigran a Noruega en busca de una mejor calidad de vida. El país ofrece miles de oportunidades laborales tanto para quienes tienen pasaporte europeo como para quienes solicitan una visa de trabajo.

El país nórdico tiene una inflación interanual de 6,7% y es considerado uno de los países más seguros del mundo ya que se ubica en el puesto 17 de 163 del ranking mundial de paz.

¿Dónde queda Noruega?

Noruega es un país ubicado en la zona nórdica de Europa. Limita con Suecia y Finlandia y tiene una población de 5.32 millones de personas. Es uno de los destinos más elegidos por los argentinos a la hora de emigrar porque tienen una gran calidad de vida que incluye educación gratuita, acceso a servicios de salud de calidad y seguridad.

Además, cuenta con una geografía hermosa con montañas, bosques y lagos. Todo quien emigra realiza actividades como trekking, senderismo, pesca, entre otros.

En la misma línea, cuentan con una economía muy sólida y estable. Los trabajadores de Noruega tienen derechos avalados por la ley que incluyen una remuneración de calidad, vacaciones pagas, licencias por enfermedad y protección frente al despido injusto.

¿Cuánto es el salario mínimo en Noruega?

Noruega tiene uno de los salarios mínimos más altos de todo el mundo. La ley establece que los trabajadores deberán prestar servicios por 37 horas y media por semana. Sin embargo, está permitido realizar horas extras.

Según la página web yomeanimo.com, la hora laboral se paga alrededor de 176.80 coronas noruegas (NOK), equivalente a u$s 16.37. A esta cifra debemos restarle entre 25% y 30% de impuestos, por lo que resulta un total de NOK 120 o u$s 11.18.

Este valor debe ser multiplicado por 37,5 horas, lo que resulta en un salario mínimo de NOK 18.114 (u$s 1.677).

Cabe resaltar que, al igual que en Argentina, los días feriados y festivos se pagan doble. En la misma línea, quienes trabajen los domingos después de las 21:00 también recibirán una doble remuneración.

¿Cuánto cuesta vivir en Noruega mensualmente?

El costo de vida es un factor importante a ser considerado por quienes deseen emigrar a otro país. En el caso de Noruega, el promedio de gastos mensuales es de u$s 729 y se desprende de lo siguiente:

Alquiler: NOK 5.000 (u$s 463)

Comidas: NOK 1.500 (u$s 139)

Trasnporte: NOK 760 (u$s 70)

Extras: NOK 610 (u$s 56)

¿Cuánto se puede ahorrar por mes en Noruega?

Si se tiene en cuenta que el salario mínimo por trabajar 37,5 horas (sin contar horas extras ni feriados) es de NOK 18.114 (u$s 1.677) y los gastos promedios son NOK 7.870 (u$s 729), quedaría un ahorro mensual de NOK 10.244, unos u$s 948.

¿Cómo emigrar a Noruega?

Los argentinos que estén interesados en emigrar a Noruega deberán tramitar una Visa Working Holliday. Este permiso habilita a residir por un año en el país.

El documento deberá ser tramitado con seis meses de anticipación, ya que una vez que transcurre el tiempo el permiso caduca y no podrá ser renovado.

El precio de la visa asciende a u$s 624 y junto a este pago se deberá otros 40 euros adicionales por el concepto de VFS Global.

¿Por qué Noruega es un país rico?

Noruega es un país rico en recursos naturales. Entre sus principales actividades económicas, se destacan la exploración y producción de gas y petróleo. Más del 10% de los puestos de trabajo son gracias al combustible. A su vez, aprovechan la energía del agua a través de la construcción de centrales hidroeléctricas.

¿Cuál es el índice de pobreza en Noruega?

El país nórdico mantiene un línea de pobreza muy baja respecto a los demás países. Tan solo el 13% de la población, equivalente a 683.000 personas sufrieron riesgo de pobreza.