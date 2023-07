Flores, cítricos y perfumes: así es la primera barra de tragos de Inés Bertón en un pasaje escondido de Palermo

08/07/2023 - 11:57 El Cronista

Entrar a Paul French Gallery, la galería escondida sobre la calle Gorriti en Palermo - un micromundo de plantas, flores y aromas - siempre es un plan distinto. Al local de decoración de Pablo Chiappori lo acompaña Tealosophy, de Inés Berton, y hace solo un mes se sumó al espacio el nuevo proyecto de la tea blender. En el primer local de la galería, con un look estilo invernadero, "Liquid Emotions" transformó sus blends de té en syrups y los usa para preparar tragos con y sin alcohol - y mucho garnish y visual y aromático -, que se pueden disfrutar en las mesas de ese oasis en plena ciudad.

Frascos con flores, especias, perfumes, aromáticas y cítricos decoran la barra de madera donde preparan los doce "drinks" de la carta que diseñó su amigo y bartender Lean Millan. Hay opciones para todos los gustos y moods; cuatro tragos clásicos con toques personales, dos tragos calientes, cuatro cocktails de autor y dos mocktails de creación propia. Los que más salen: el "Tropical Tea Bellini" (Extra Brut, syrup de Royal Fruit - mango, rosas y duraznos blancos - y espuma de maracuyá) y el mocktail "Power Pear" (Pear Spice - peras de otoño y ramas de canela - almíbar de cardamomo, jugo de lima y mandarina & soda).

Con apenas unas semanas abierto al público, y con la proyección de llevar parte del proyecto a las barras de bares y hoteles más importantes del país, Inés le contó a MALEVA cómo nació la idea, cómo fue la colaboración con uno de los bartenders más reconocidos del país y los detalles de un concepto que comparte con sus sobrinos y que busca abarcar a todas las edades en todo momento del día.

¿De dónde nació esta idea de hacer tragos con los tés?

El año pasado me lo tomé casi sabático por un tema personal y este año me dieron ganas de volver a hacer algo que me divierta. Cuando entraron mis sobrinos a trabajar conmigo, vinieron con la idea de hacer un bar. ¿Un bar? ¿De noche? Yo no estoy. Pero buscamos un punto medio y esta idea de hacer mocktails y cocktails con Tealosophy me parece muy divertida. Tenemos la suerte de crear los blends para casi todas las mejores barras de Argentina, Trabajamos con bartenders que respetamos, que adoramos, que admiramos y es muy lindo que nos ayuden a armar este nuevo proyecto muy cool con nuestros tés.

¿Cómo surgió colaborar con Lean Milan?

Una de las barras que hacemos es la de Lean. Nos encontramos, le conté sobre el proyecto y me dijo: "olvidate, me re divierte hacerlo". Tengo muchas amigas con quienes estamos buscando algo más sano, o hacemos muchas reuniones acá y después tenemos que trabajar. Por eso pensé en hacer cocktails y mocktails, que puedan convivir de un modo súper armónico.

Claro, para que no te sientas dejado de lado si no tomás alcohol.

Eso nace más a partir de los chicos. Yo les digo siempre que tengan cuidado cuando salen a la noche, por el tema del alcohol. Ahí empezó la idea de "drivers cocktails": que el conductor designado no tenga que tomar una Sprite Zero mientras los otros tienen un súper cocktail. Que pueda estar a la par, que la gente no sepa si tiene o no tiene alcohol. No sos el raro y también la podés pasar bomba igual. También me encanta que puedan venir una madre con una chiquita y que tomen un trago sin alcohol pero divertido y lindo. Se arman situaciones que me copan.

¿Por qué el nombre "Liquid Emotions" (Emociones Líquidas)?

Porque para mí el té es mucho más que un producto, siempre lo sentí como un lenguaje y como esto de buscar tu latido. En el momento que tuve que decantar esto sentí que atravesaba un montón de emociones: tenía ganas de volver a emprender, de volver a crear, de estar rodeada y de que haya otros también creando y haciendo a la par. Y me salió así: emociones líquidas. Es para hacerte la pregunta: "¿para qué estás hoy?". ¿Para un vinito caliente especiado típico de los centros de esquí europeos o para una versión de un Gin Tonic con un hielo de jengibre, lemongrass y flores de manzanilla? ¿O estás más para algo calentito como un chai latte con cúrcuma y dátiles?

Y encima en un espacio mágico como esta galería...

Sí, y ahora la galería ganó un premio en Chicago como "El mejor local del mundo", en el evento The Inspired Home. Le tengo mucho cariño porque está Pablo Chiappori que fue la primera persona que me empujó a empezar en Argentina. Cuando encontró este espacio en el 2010 me dijo: "Ine te quiero mostrar un lugar" y no era esta belleza, no sabés lo que era...Yo lo miraba con una cara de "estás totalmente loco". Él me dijo que le encantaría que abra un local acá, pero yo no lo veía. Cuatro meses después, cuando me muestra cómo quedó, veo el lugar pintado de naranja, con las bibliotecas y todo puesto parecía una copia de Tealosophy. Yo lo miré con una cara de angustia tremenda y me respondió: "Lo que nunca te dije es que no acepto un no como respuesta". ¡Me dio el local hecho! Nada más lindo que cuando te rodeás de gente talentosa porque es un incentivo y además te pone una vara alta, eso es re interesante.

Tus sobrinos están dándote una mano enorme con esto, ¿no?

Si, mi trabajo está mucho afuera, entonces empecé a delegar y ahí es donde empiezan a pasar cosas: te abrís a que vengan ideas y proyectos nuevos. Yo pongo la impronta y el ADN de Tealosphy que es "el té como lenguaje". A mis equipos los invito a compartir un sueño. Esa es mi invitación, a que lo hagan suyo también. Busco gente talentosa y si querés darle un twist a algo, ellos te lo pueden rediseñar. Así nacieron muchos de nuestros blends, por alguna inspiración o por las ganas de contar algo.

Es que es un arte lo que hacés.

Es crear olfativamente. Salimos de la base de que un té honesto se hace con ingredientes honestos. Usamos cosechas de altura porque la planta queda más petisa por temas de amplitud térmica y concentra la clorofila. También tenemos mucha denominación de origen, buscamos grosellas, arándanos, mosquetas y cerezas en la Patagonia Argentina, verbenas en el sur de Francia, especias en Birmania, cítricos en el Mediterraneo, flores de manzanilla en un pueblo al lado de Pehuajó... o sea, vamos eligiendo de cada lugar. ¡El mundo entero en una taza de té!

¿Hacia dónde va Liquid Emotions? ¿Tienen algún plan además del local?

Acá nuestro fuerte es que desarrollamos una línea de syrups hechos con té que podemos proveer a todos los hoteles y restaurantes para sus barras. Ese es el big proyect. Hoy, desde Tealosophy le vendemos té a más de 400 hoteles y restaurantes del país como el Four Seasons, Duhau, Hotel Alvear, Llao Llao, Cochinchina, Casa Gin, Airport, Bajamar, La Valiente, Gratitude y Blu, entre otros.