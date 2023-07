Los 3 cafés de especialidad más increíbles de Buenos Aires, ¿cuáles son?

13/07/2023 - 12:49 El Cronista

El café es una de las bebidas predilectas de los argentinos. Con el correr del tiempo, se transformó en más que un acompañante para las mañanas, tardes o después de cenar.

Además, en el último tiempo, la costumbre de ir y disfrutar de una taza de café fuera del hogar se considera un hábito único. Sobre todo, por los exquisitos acompañamientos que ofrecen los distintos puntos gastronómicos de Argentina (tortas, medialunas, tostados de jamón y queso, entre otros).

Andrea Heller, bajo la cuenta de @food_in_ba, se dirigió a tres cafeterías de lujo en la ciudad de Buenos Aires. Se destacan por su ambientación, pero sobre todo por la combinación de café con opciones dulces/saladas.

Cafeterías en Buenos Aires: ¿cuáles son los tres lugares más recomendados?

Tres cafés de especialidad, ubicados en tres barrios porteños, invitan a los amantes de esta bebida, los desayunos y meriendas a disfrutar de un ambiente único.

"Si sos fan del café y no conocés estos 3 lugares anótatelos porque no fallan. Buen café, linda ambientación y buenas opciones dulces/saladas para acompañar", explicó la influencer.

Las tres mejores cafeterías de especialidad de Buenos Aires

Vivero Mario Caffé

Gokotta Café

Jisu

Vivero Mario Caffè

Como indica su cuenta de Instagram, se trata de un "café de especialidad entre plantas". Está ubicado en el barrio de Palermo, más precisamente en Avenida Scalabrini Ortiz 1262.

De acuerdo a la influencer de gastronomía, el lugar ofrece varias opciones de café filtrado, con un amplio menú en lo que respecta a la pastelería. Por sobre toda las cosas, se destaca un ambiente "súper relajado y lindo para desconectar"-.

Gokotta Café

Esta cafetería, ubicada en Las Cañitas, es una de las preferidas por los porteños -Arévalo 2870-. Lo distintivo de este sitio es que, a la hora de pedir un café, "van a poder imprimir la foto que quieran" a través de una máquina.

Una de las recomendaciones de Andrea Heller fue el tostado de chipá, los huevos revueltos y la torta de queso vasca. "Ninguna de las tres cosas fallas", aseguró.

Jisu

Esta cafetería, situada en Puerto Madero -Mariquita Sánchez de Thompson 367-, tiene una heladera inmensa con un "montón de opciones riquísimas para acompañar el café".

Otra de las cuestiones que destacó fue el filtrado de café que emplea el barista de Jisu. "Es mi cafetería favorita, no falla ni en las opciones dulces ni saladas. También tiene la opción take away", afirmó la influencer.