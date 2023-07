El truco que usan los argentinos para viajar a Europa a la MITAD de PRECIO, ¿cómo funciona?

15/07/2023 - 13:05 El Cronista

Un truco poco conocido, pero usado por muchos argentinos permite viajar a Europa y al resto del Mundo con un 50% en pasajes. Conocé de qué se trata.

Con los elevados impuestos y la restricción para pagar vuelos al exterior en cuotas instaurado por el Banco Central a fines del 2021, viajar fuera del país se ha vuelto muy complejo. Luego de la superadas las restricciones de la pandemia, muchas personas buscan ir a nuevos países.

Por eso, hay distintas herramientas como páginas, trucos o formas de pago que permiten viajar a Europa y otros países del mundo a precios más baratos que los del mercado local.

Viajar a Europa a mitad de precio: cuáles son los trucos para volar barato

En primer lugar, lo más recomendado es hacer una búsqueda extensa por las distintas plataformas y agentes reconocidos de Turismo para encontrar el mejor precio. En esa línea, uno de los mejores sitios web para encontrar pasajes baratos es Skyscanner.

Por otro lado, hay una herramienta poco conocida, pero muy efectiva para conseguir tickets con menores precios. Viajar desde un país limítrofe permite encontrar vuelos mucho más baratos a destinos más lejanos.

La tercera alternativa es pedirle a un amigo o familiar que viva fuera del país que saque los pasajes. Más aún con el dólar Qatar que eleva los montos de los pasajes que se pagan en moneda extranjera, esta alternativa permite ahorrar gran parte de los impuestos. Luego, se aclaran las cuentas con el efectivo.

Por ejemplo, un vuelo a Panamá desde Buenos Aires el 20 de julio cuesta cerca de U$D 2740 en total. Mientras que viajar a la misma ciudad caribeña desde Montevideo sale alrededor de 1880 dólares.

¿Cuál es la diferencia entre dólar Qatar y dólar tarjeta?

Las personas que realicen compras en divisa extranjeras mensuales y menores a u$s 300 en total, pagarán en la cotización conocida como Tarjeta, equivalente a 483 pesos.

Por otro lado, al superar el límite de los 299 dólares, ya se abona el total conocido como Qatar y que supera los $ 556 por unidad.

Es importante destacar que las compras que superen los 300 dólares no harán diferencia y no hay un pago diferencial una vez superado ese límite. En otras palabras, si gastás u$s 432, no se pagan los 132 de diferencia a valor Qatar, sino el total de las compras.

Otro punto a tener en cuenta es que el tipo de cambio respecto de las distintas divisas varía según el prestador del servicio. Es decir que Visa no toma la misma cotización para pasar de libras esterlinas a dólares que otras empresas como Mastercard.