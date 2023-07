Córdoba capital: ¿cómo es el nuevo polo gastronómico que muy pocos vieron venir?

15/07/2023 - 13:08 El Cronista

Está a unas 15 cuadras de barrio Güemes, el polo gastronómico por excelencia en Córdoba. Está demarcado por algunas plazas importantes como la de la Intendencia y el Paseo Sobremonte. Tiene en su corazón los edificios más importantes como el Palacio 6 de Julio (la Municipalidad) y los Tribunales provinciales.

Un tiempo atrás muy pocos cordobeses se animarían a augurar que en esas cuadras, que concentran el paso apurado de personas que llegan hasta aquí para hacer trámites, podía nacer un polo gastronómico con las mejores propuestas de la ciudad.

El primero en poner el ojo en este lugar fue Javier Rodríguez, el reconocido chef santiagueño que conquistó los corazones de los cordobeses con El Papagayo. Se trata de una propuesta por pasos, ubicada en Arturo M. Bas 69, que ya es un clásico. Elegido entre los 25 mejores restaurantes de Sudamérica, sin dudas, es una de las opciones más sofisticadas de la ciudad.

Justo enfrente, más precisamente en Arturo M. Bas 72, Rodríguez también abrió - en los últimos años -, Casa Papagayo y El Papagayo Petit Café. El primero es un hotel boutique con 5 habitaciones totalmente equipadas, y el segundo, un cafecito donde se sirve café de especialidad, productos de panadería (el scon de queso es uno de los más ricos de la ciudad) y comida simple para el mediodía. En la misma casona también hay otros espacios como un patio y la "mesa 70" que complementan la experiencia del restaurante El Papagayo.

En medio de estos proyectos, la zona tuvo un "boom" y se llenó de otras propuestas gastronómicas que también están entre las más recomendables de la ciudad. Tal es el caso de Bros Comedor, ubicado en 27 de abril 568 piso 2, una propuesta de cocina joven, dinámica y de platitos para compartir.

"Se armó un mini polo gastronómico sin querer, acompañado por la iluminación de las plazas y el mejoramiento de la zona. Hay mucho movimiento y ojalá siga creciendo porque tenemos mucho espacio para iniciativas de todo estilo", le dijo Franco Ghione a MALEVA, uno de los dueños de Bros Comedor.

Todos estos cambios vinieron junto con la creación de la primera supermanzana de Córdoba que implicó la peatonalización de algunas calles para unir los dos espacios de esparcimiento más importantes de la zona: la Plaza de la Intendencia y el Paseo Sobremonte. Eso hizo que la gente empezara a apropiarse de los espacios y a utilizarlos para tomar mates, andar en bicicleta o simplemente caminar.

"Se vio un gran cambio. La gente empezó a usar los espacios y eso hace que la zona tenga más vida", agregó Ghione.

1) Un viaje de sabores asiáticos, entre Ramen y «Teishoku»

A estas propuestas también se les sumaron dos de cocina internacional: Nakama Ramen Corner (Av. Duarte Quiros 399) y RAISU (Ayacucho 352). Ambas son del mismo dueño, quien también vio en la zona un potencial enorme.

"Elegimos esta ubicación porque está cerca del centro y hay varios hoteles. También por la cercanía con El Papagayo que, en la época que abrimos Nakama (hace 4 años), era la única propuesta de la zona que conocíamos. Javi Rodríguez es un chef que admiramos desde que llegamos a Córdoba", le explicó a este medio Adrián Pablo Asato, propietario y chef de ambos lugares.

La propuesta de Nakama se centra en el ramen, un plato de origen chino que fue popularizado en Japón tras la Segunda Guerra Mundial, y que consta de caldo, fideos y diferentes condimentos.

"Amamos el ramen. Es nuestra comida favorita y queremos que la gente repita lo que nosotros sentimos cuando lo probamos por primera vez. El cordobés estaba esperando esta propuesta hace mucho y quiere aún más", agregó Adrián. Un poco por ese entusiasmo, y otro poco por necesidad de más espacio, es que decidió abrir Raisu, la otra propuesta asiática que la rompe en la zona (ambos lugares están separados por menos de 100 metros).

El concepto de este último lugar, que abrió este año, es "teishoku": se sirve la entrada, el principal y los acompañamientos en el mismo momento y en una bandeja. "Consta de un plato principal, encurtidos, sopa y ensalada del día; y acompañamientos de la semana", describió Adrián quien es nikkei (de abuelos japoneses). También sirven platos coreanos ya que su esposa tiene esa ascendencia.

2) Sándwiches bomba de cortes premium y milangas para el aplauso

Una de las fortalezas de este circuito es la variedad en su oferta: así como se puede elegir sabores internacionales, también hay opciones para los que prefieran algo más simple como sándwiches o pizzas.

Tal es el caso de Barrilete Cósmico (Caseros 602), un lugar donde la especialidad son los sánguches a la parrilla de cortes premium como bife de chorizo, entraña, bondiola, entre otros. Las paredes del lugar son un constante homenaje a Maradona y al Mundial del ‘86 con fotos, camisetas y otros objetos.

Otra opción es Bullanga (Caseros 308) donde se sirve el auténtico sánguche de milanesa tucumano en un pequeño bodegón céntrico. Hay opciones simples, completas y hasta vegetarianas con milanesa de berenjena o zapallito. El pan, mitad tipo pebete y mitad tipo francés, es sublime.

A estas opciones se suma Pizza Madre, ubicada en Marcelo T. de Alvear 277, una propuesta de pizzas 100% de masa madre al paso. Son individuales y de diferentes variedades que pueden ir cambiando en el tiempo. Muchos de los clientes compran su pizza, cruzan la calle y las disfrutan bajo las tipas de La Cañada, uno de los íconos de la ciudad.

3) Un cafecito (de especialidad) y a seguir

El café de especialidad es un boom al cual Córdoba no le es ajena: cada vez hay más opciones en prácticamente todos los barrios. En este nuevo circuito gastronómico no sólo está el ya mencionado El Papagayo Petit Café, si no que hay varios más.

Bakería, ubicada en Marcelo T. de Alvear 83, tiene más de 10 opciones de café y una amplia carta de panadería con opciones para veganos. También ofrece algunos platos simples y saludables como ensaladas y wraps.

Otra opción es Ángela, un cafecito que funciona en la planta baja de unos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y que ofrece cafetería con opciones dulces y saladas. Ubicada en 27 de abril 370 esta propuesta es petfriendly y es atendida por sus propios dueños.

Por último, uno de los más especiales de la zona: Ren Kaffe. Es una cafetería de especialidad y se auto conciben como un "bar de espresso". La carta es escueta, pero ideal para los amantes de una de las bebidas más consumidas del mundo. No sirven café para llevar y, en su local ubicado en Ayacucho 139, se podrán probar también algunas perlitas como una infusión de cáscara de café.

