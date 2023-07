Nueva visa para entrar a Europa: a partir de cuándo deberán presentarla los argentinos, cuánto cuesta y cómo tramitarla

27/07/2023 - 10:32 El Cronista

La Unión Europea (UE) y la Zona Schengen anunciaron recientemente la implementación de una nueva visa para todos los ciudadanos extranjeros que deseen visitar los países miembros, un trámite que incluye a los argentinos.

Se trata del permiso del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés), cuya inscripción técnicamente no califica como un proceso de visado, pero sí supone una exigencia más para visitar el Viejo Continente siendo extranjero.

Este nuevo sistema se anunció el año pasado y comenzó a correr en mayo del 2023, sin embargo, recién se impondrá como obligatorio en noviembre de este año, alcanzando un sistema 100% operacional para el 2024.

Esta medida adicional impuesta por la Zona Schengen, compuesta por 27 países europeos que eliminaron los controles fronterizos entre sus ciudadanos, tiene como objetivo lograr "una mejor gestión de quién ingresa a las fronteras de la UE" ante "las recientes preocupaciones de seguridad con el terrorismo y la crisis migratoria", explica el sitio oficial del permiso ETIAS.

Este sirve para realizar "un seguimiento de los visitantes de países que no necesitan visa para ingresar a la Zona Schengen" cuando están dentro de esta. Así, ETIAS se "asegurará de que estas personas no sean una amenaza para la seguridad" de la UE.

En particular, este nuevo permiso corre para las 63 naciones que no forman parte de la UE pero cuyos ciudadanos actualmente pueden ingresar al territorio Schengen sin necesidad de visado, países entre los que se cuenta la Argentina.

Es por esto que, a partir de noviembre de este año, todos los argentinos que deseen viajar a los países Schengen europeos tendrán que gestionar este trámite de forma 100% online y mucho más simple que una visa tradicional: ¿Qué naciones lo solicitan y cómo hacer el permiso ETIAS?

Nueva VISA para Europa: las diferencias entre el ETIAS y un visado tradicional

La Argentina se encuentra entre los 63 países no miembros de la Unión Europea que pueden ingresar a esta sin tramitar un visado previamente: tan solo con el pasaporte al día es posible acceder a España, Italia, Alemania, Países Bajos y más naciones dentro del tratado.

Sin embargo, con la implementación del permiso ETIAS, todas estas naciones -entre las que se incluye a los Estados Unidos y a otros 15 países latinoamericanos- tendrán un requisito extra para ingresar a la Zona Schengen.

La diferencia entre una visa tradicional y el permiso ETIAS es que la gestión de este último es mucho más simple, con altas probabilidades de éxito. Tal como se explica de forma oficial, se trata de "un sistema completamente electrónico".

Tal como aclaró la Delegación de la Unión Europea en la Argentina con anterioridad ante las reiteradas consultas, "los argentinos podrán seguir viajando a la UE sin visa, solo van a necesitar una autorización previa".

Esta "se hará a través un trámite online, simple y rápido" y "no introduce las obligaciones típicas del visado", aclararon los representantes de la UE en el país. Por ende, "no será necesario acudir a un Consulado para presentar una solicitud, no se recolectarán datos biométricos, y será mucho más rápido que el trámite de una visa".

Aunque el ETIAS puede ser rechazado "en los casos en que existan dudas razonables y serias sobre la autenticidad de la información facilitada y los documentos presentados", lo que puede llevar incluso a una entrevista personal, desde la UE remarcan que, en más del 95% de los casos, la gestión "dará como resultado una respuesta positiva en unos pocos minutos".

Permiso ETIAS para Europa: ¿Cómo tramitarlo, cuánto cuesta y cuánto dura?

La solicitud del permiso ETIAS se realiza de forma online en el sitio web oficial que los países de la Zona Schengen dispusieron para ello o en la aplicación móvil de ETIAS. La gestión estará disponible en todos los idiomas de las naciones miembro.

El trámite cuesta 7 euros en total para cubrir el costo de la gestión online y se puede pagar a través de la misma página con tarjeta de crédito o débito. Los menores de 18 años no deberán abonar.

Aunque dependerá de la nacionalidad, los principales datos a completar para la solicitud son:

Datos personales : nombre de pila y apellido, apellido al nacer, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento

: nombre de pila y apellido, apellido al nacer, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento Información sobre la ciudadanía actual

Dirección en el país de residencia

en el país de residencia Correo electrónico y número de teléfono

Educación y experiencia laboral

Primer país de la UE con intención de visita

Antecedentes y elegibilidad: condición médica, viajes a países en guerra, posbiles deportaciones o rechazos de ingreso, antecedentes penales.

"Para menores, el tutor legal debe solicitar ETIAS", aclaran. Y agregan: "Para familiares de ciudadanos de la UE de otros países, debe presentar prueba de parentesco, tarjeta de residencia y otros antecedentes".

Tras completar los datos solicitados de forma online, gestión que no debería llevar más de 10 minutos, el ETIAS se aprobará de forma inmediata. Sin embargo, luego se realizará un escrutinio manual que puede tardar entre cuatro días y hasta 2 semanas.

Una vez aprobado el ETIAS, este tiene una validez de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte (o cualquier otro documento de viaje) utilizado para gestionar el permiso, lo que ocurra primero.

Tal como funcionó siempre, la estadía turística o de negocios se puede prolongar por hasta 90 días sin la necesidad de una visa que justifique su extensión, un punto que no modifica el ETIAS.

Permiso ETIAS para Europa: ¿qué países la solicitan?

Cabe resaltar que el permiso ETIAS corre para los países de la Zona Schengen, los cuales no necesariamente están adheridos a la Unión Europea, o viceversa.

En el caso de los países de la UE por fuera de la Zona Schegen, el permiso ETIAS no será solicitado. Así, las naciones que lo pedirán serán las siguientes: