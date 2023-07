Así es Futbolitis, la primera galería de Buenos Aires dedicada a la pasión de los argentinos

29/07/2023 - 13:10 El Cronista

En pleno Palermo, entre restaurantes, acentos extranjeros, locales de ropa y alquileres de Airbnb, funciona Futbolitis, una de las galerías de arte más originales de la Ciudad de Buenos Aires. En este espacio, fundado en 2021 y ubicado en Thames 1876, conviven de forma orgánica el fútbol y el arte.

"Para mí una cosa alimenta a la otra. El fútbol es un gancho cultural muy grande, yo encuentro en él una manera de acercar el arte a gente que quizás no lo consume", reconoce Ezequiel Suranyi, artista visual, fanático de River y creador de esta galería palermitana dedicada al deporte más popular del mundo.

Los distintos artistas que allí exponen suelen rotar aproximadamente cada tres meses. A lo largo de este año pasaron Marcelo Barchi, creador de distintos retratos de futbolistas y personalidades periféricas del fútbol; Carlos Herrera, quién confeccionó una obra basada en un sinfín de piezas deportivas realizadas entre 2006 y 2011; y actualmente se está llevando adelante "Génesis", la muestra de la fotógrafa y artista visual Bárbara Arcuschin, basada en fotos tomadas entre Etiopía y Nápoles.

"Buscamos que estas obras se exhiban como si estuvieran en una especie de pasillo de club de barrio o camino a un vestuario", explica el rosarino Herrera sobre cómo fue pensada la puesta en escena de "Temperatura perfecta", la muestra que finalizó hace unos días en la cuál el artista a través de distintos objetos y prendas deportivas, reconvertidas en piezas artísticas y condensadas en una única forma, habla del erotismo masculino y del paso de la adolescencia a la adultez de un grupo de jóvenes santafesinos. Sus costumbres, sus juegos, su privacidad, sus historias y sus deseos, sirvieron de inspiración para este artista hijo de floricultores que llegó a exponer en 2011 en la Bienal de Estambul. "La muestra de Carlos (Herrera) fue craneada incluso antes de que se gestara el espacio", reconoce Suranyi.

"Cuando Bárbara (Arcuschin) me contó de su viaje, le sugerí que trate de captar cosas que podrían ir por el lado curatorial que tiene el espacio", afirma el alma máter de Futbolitis sobre "Génesis". La muestra, que se está llevando adelante en estos días, gira en torno a tres fotografías, mientras que el resto de las imágenes funcionan como actores secundarios enhebrando elementos del fútbol para encajar dentro del concepto de la galería. Al centrarte en el personaje en lugar del contexto, la fotógrafa logró establecer una conexión silenciosa con los transeúntes napolitanos y las tribus africanas. "Busco las originalidades de las personas que están orgullosas de lo que son, gente que pone todo de sí en las pequeñas cosas. Me asombra el poder que tienen todos esos detalles", nos cuenta Arcushin.

"El espacio funciona un poco por fuera del mundo del arte, en vez de apuntar al 1% que consume, apostamos al 99% no no lo consume", describe Suranyi. Otro de los puntos fuertes de esta galería es su trastienda. Allí podemos encontrar pinturas, dibujos, camisetas, fotos, muñecos cabezones, posters, termos, banderines, gorros, llaveros, entre otros.

"Dentro de unos años estos van a ser objetos de museo", nos explica Suranyi señalando una colección de cabezones de Coca Cola del Mundial de Francia de 1998. En el fondo de Futbolitis uno también se puede topar con obras de destacados fotógrafos, con dibujos de artistas de poco reconocimiento, como es el caso de uno dedicado al ídolo de Boca Juniors, Sergio "El Manteca" Martínez. También podemos toparnos con un retrato del relator Marcelo Araujo, obra del mencionado Barchi.

"En una época de mi vida empecé a producir obras sobre fútbol y me di cuenta que había un mercado, gente que no solía comprar arte pero sin embargo se interesaba en este tipo de arte, ahí me di cuenta que había algo que tenía que trabajar", concluye Suranyi.