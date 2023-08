Un argentino mostró cómo es y dónde queda el baño más pequeño del mundo

02/08/2023 - 10:15 El Cronista

Un joven argentino compartió en TikTok (@SupraPixel) su experiencia en un restaurante de Seúl, Corea del Sur, donde se encontró con lo que él describe como el "baño más pequeño del mundo"

Francisco, en compañía de otro amigo, disfrutaba de su comida cuando optó por dirigirse al piso superior para usar los sanitarios. Sin embargo, cuando ingresó, se sorprendió por las reducidas dimensiones del espacio.

"No puede ser, no entro parado. Me estás jodiendo", exclamó en el vídeo.

¿Cómo es el baño más pequeño del mundo?

Una vez dentro, Francisco y su compañero compartieron sus sentimientos de claustrofobia.

"Mirá lo que es esto, es la casa de Flanders. No entro parado. Vos no entrás, Seba", aseguró.

Sebastián, en tanto, decidió entrar, pero cuando su cabeza rozó con el techo, exclamó: "No, yo no entro acá".

"No te puedo creer lo que es esto. Abrí, yo ya me ahogo", suplicó al instante mientras salía del cuarto.

