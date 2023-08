Los 4 países europeos para emigrar: se habla en español y pagan buenos sueldos

06/08/2023 - 11:34 El Cronista

Muchos de los argentinos que buscan emigrar eligen Europa como destino, ya sea para conseguir mejores oportunidades laborales, estabilidad económica u otra calidad de vida.

Sin embargo, irse del país y dejar atrás la cultura argentina no es tan fácil. Al emigrar a países europeos, el idioma y las costumbres se convierten en uno de los principales desafíos para muchas personas.

Por eso, tal vez, España es uno de los más destinos más elegidos por los argentinos. Al hablarse el mismo idioma, a muchos les resulta más sencillo instalarse a comenzar una nueva vida en el país ibérico.

Lo que pocos saben, es que hay otros tres países en Europa donde es posible comunicarse y desenvolverse en idioma español, según el YouTuber Pato Bonato.

Los 4 países europeos para emigrar: pagan buenos sueldos y se habla en español

"¿Dónde emigran los argentinos? ¿A qué país conviene emigrar con el pasaporte argentino? ¿Cómo ir a vivir a Europa siendo argentino?", son algunas de las respuestas que responde.

España

Para el YouTuber, para aquellos que tengan pasaporte argentino y no cuenten con ciudadanía europea, España es el favorito para emigrar.

La razón es que más allá de que se hable español, es fácil conseguir un contrato de trabajo para luego de un par de años poder tramitar el pasaporte español. En este sentido, apuntó que se buscan muchos choferes de camiones.

El idioma, las costumbres sociales y culturales son algunas de las razones que atraen a los emigrantes.

España es el favorito para emigrar por los argentinos

Italia

Aunque esta opción es muy diferente a la anterior, actualmente en Italia hay una gran cantidad de latinos que facilitan la comunicación en español.

No obstante, el YouTuber aseguró que el idioma italiano se aprende rápidamente si uno se esfuerza por entenderlo."La adaptación no es sencilla, aunque la barrera idiomática no es un problema como sucedería en Alemania", ejemplificó.

Andorra

Andorra es una pequeña nación ubicada entre España y Francia, que cuenta con algunos beneficios para que extranjeros puedan emigrar y trabajar allí sin necesidad de contar con un pasaporte europeo.





Por eso, en el último tiempo, Andorra se convirtió en una excelente alternativa para aquellos que no tengan pasaporte europeo. "El idioma oficial es el catalán, pero todos te van a entender", aseguró el creador de contenido.

Este paradisíaco país ubicado en medio de los Pirineos brinda a los residentes sueldos mínimos de hasta 1500 euros por mes por trabajos de 40 horas semanales, con dos días de descanso.

Andorra, otro de los países más elegidos por los argentinos

Portugal

Por su cercanía con España, muchos residentes en Portugal entienden el español, por lo el idioma portugués no es un impedimento para quienes decidan instalarse allí.