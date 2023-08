Emigrar a Europa: el bellísimo país que no pide pasaporte y ofrece sueldos u$s 1700, ¿cómo aplicar?

09/08/2023 - 18:42 El Cronista

Noruega se convirtió en uno de los países más elegidos por los jóvenes a la hora de buscar un destino para emigrar. Esto se debe a que no le exige a los extranjeros contar con pasaporte europeo ni requieren aprender inglés u otros idiomas.

Además, la distinguida calidad de vida y los altos salarios en dólares (con sueldos mínimos superiores a los u$s 1700) son otros de los principales atractivos que movilizan a centenares de personas hacia la región.

Quienes deseen residir y trabajar allí podrán hacerlo a través de diferentes tipos de visa como la de Temporada, de Estudio o Au Pair. Sin embargo, la más fácil y accesible es la Working Holiday.

Working Holiday Noruega 2023: cuántas visas hay disponible

Todos los años se habilitan 300 visas para emigrar a Noruega por medio del Working Holiday. Estos permisos solamente están destinados a personas que tengan entre 18 y 30 años.

Requisitos y qué se necesita para emigrar a Noruega

Poseer un pasaporte argentino y residir en Argentina al momento de la solicitud (deben presentar un certificado de domicilio).

Tener entre 18 y hasta 30 años de edad inclusive al momento de presentación de la solicitud para obtener la visa.

La intención principal del solicitante debe ser ir de vacaciones a Noruega, de manera que el empleo no debe ser la razón principal de la visita.

No podrán viajar con menores de edad. En el caso de que se trate de una pareja o matrimonio, ambos deberán solicitar la visa por separado.

El solicitante no debe haber participado antes del programa de Working Holiday Noruega. Solo se puede aplicar una vez a este programa.

Contar con fondos suficientes para mantenerse durante los primeros 3 meses en Noruega. Para esto deberá contar con al menos NOK 33.687 (u$s 3.229).

Presentar un certificado de domicilio expedido por la policía federal o por autoridad oficial que corresponda a su domicilio (depende el caso).

Abonar la solicitud de visa que tiene un costo de NOK 6300, es decir, u$s 615.

Presentar una prueba de que tienen un lugar donde alojarse en Noruega.

Tener seguro médico adecuado.

¿Cuál es el salario mínimo en Noruega?

El salario mínimo en Noruega por trabajar 37,5 horas corresponde a NOK 18.114, lo que equivaldría a unos u$s 1772. Mientras que se estima que los gastos promedios son de u$s 729 (entre alquiler, transporte y comida), por lo que se podría ahorrar u$s 1043 mensuales o $ 593.467.

Fechas para el Working Holiday Noruega 2023

Según el sitio web Yomeanimo, es recomendable pedir el turno para presentar la documentación entre 5 a 2 meses antes de la fecha de viaje. Es decir, se quiere viajar en diciembre de 2023, conviene entregar los papeles en octubre.

Una vez aprobada la Visa, el viajante tiene 6 meses para ingresar al país europeo a partir de la fecha comunicada.