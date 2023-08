Orgullo nacional: el postre argentino que fue elegido entre los mejores del mundo

25/08/2023 - 10:20 El Cronista

La revista gastronómica Taste Atlas premió al flan mixto argentino como uno de los mejores natillas del mundo. En el primer puesto colocó a Natillas congeladas, en el segundo a el Creme Brulée y en tercer lugar al flan de leche.

Este sitio hace rankings de platos y alimentos según las calificaciones de la audiencia de TasteAtlas. Según aclaran, utilizan una serie de mecanismos que reconocen a los usuarios reales y que ignoran las calificaciones de bots, nacionalistas o patrióticos locales.

En el ranking de las "10 Natillas Mejor Calificadas del Mundo" hasta el 23 de agosto de 2023, la revista registró 1.629 calificaciones, de las cuales 1.307 fueron reconocidas por el sistema como legítimas.

Según el ranking, el flan mixto de Argentina quedó en el décimo lugar, con una calificación de 4,2 estrellas.

"El flan mixto es una combinación típica argentina de un flan de crema pastelera que se sirve con una cucharada de crema batida y dulce de leche. El flan es similar al flan tradicional, que consiste en una base de crema ligera y una cubierta de caramelo dulce", remarca Taste Atlas.

"El plato es un alimento básico en los restaurantes, así como un postre casero común", agregaron.

Según remarca el propio TasteAtlas, las conclusiones y los rankings no deben promover excelentes comidas locales, infundir orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad por platos que no has probado.

Ranking de las 10 mejores natillas del mundo