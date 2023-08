29/08/2023 - 13:01 El Cronista

La reconocida guía mundial de Gastronomía Taste Atlas eligió los 5 mejores platos de Sudamérica donde incluyó a dos de Argentina a raíz de sus preparaciones características.

El ranking sumó también una particular receta chilena, un clásico colombiano y otro hito de la cocina brasilera. Es importante destacar que se trata de una visión particular y no de una opinión absoluta.

¿Cuáles son los dos platos argentinos que se metieron entre los cinco mejores de Sudamérica?

Pese a que la empanada es uno de los hitos de la gastronomía nacional que cada provincia y región elabora de una forma particular, la masa frita o al horno con relleno no quedó entre los platos más destacados.

Las dos principales tienen que ver con el queso y la carne a la parrilla. Más aún, algunos puristas extremos podrían afirmar que ambas recetas se encuentran dentro de la misma categoría.

La provoleta

Los especialistas de la guía Taste Atlas destacaron el queso provolone cortado en círculo alto y asado a la parrilla como uno de los principales platos de la gastronomía argentina.

Este manjar se puede cocinar a la plancha, en una provoletera o directamente sobre los hierros. Todas las recetas son válidas y algunos la acompañan con chimichurri, adobos, tomates secos, vegetales, hierbas y hasta panceta.

El asado

Un clásico de la cocina argentina. Carbón, leña, en parrilla, en el piso, al asador, con una cruz, hay mil maneras y todas son correctas. El sello distintivo de nuestro país es la carne. Ya sea un cordero, una vaca, de cerdo o achuras, en cada lugar se destacan nuestras brasas.

El asado tiene mil preparaciones y distintos puntos de cocción. Cada cocinero tiene su corte ideal, pero es claro que además de una gran preparación gastronómica, se trata de un hecho social que nos identifica como nación.

¿Qué otros platos encabezan el ranking de comidas de América del Sur?

Taste Atlas fue muy clara en su variedad con dos platos vegetarianos y tres de carnes. Los restantes vienen de Brasil, Colombia y Chile. El punto más destacado del ranking es el plato que no se sirve en la cena ni en el almuerzo como distintivo.

Picaña

La picaña es uno de los cortes más populares de Brasil. Los especialistas primero asan la carne y luego la sirven en el popular espeto (una suerte de brochette). Sin dudas, un infalible de la gastronomía del país vecino.

Pandebono

El diferente del ranking. Se trata de una masa horneada, que según los gastrónomos no es un pan, con forma redonda y de rosca. De hecho, la receta original de Colombia no lleva harina de trigo, sino fécula de maíz, queso y huevo. Se come en desayunos y meriendas.

Chancho en piedra

Una salsa típica chilena cierra el podio de los destacados por la guía Taste Altas. Su nombre toma su origen en que este plato se hace en un mortero de piedra, pero no incluye carne de cerdo (chancho).

La base de esta preparación es el tomate acompañado de otras especias y hierbas como algún picante (ají o merquén), perejil o ajo.