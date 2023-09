Llega la Fiesta del Libro Usado 2023: un fin de semana de literatura a precios accesibles y con joyas únicas

08/09/2023 - 10:33 El Cronista

El fin de semana se realizará la segunda edición de la Fiesta del Libro Usado (FLU) que reunirá a 34 librerías especializadas en esta temática en la Plaza del Lector, contigua a la Biblioteca Nacional en el barrio porteño de Recoleta.

Este año bajo el lema "leer es una fiesta", los libreros se proponen "acercar el placer de la lectura a todos los bolsillos", para así reforzar el rol que los mismos cumplen como "formadores de lectores", porque son ellos quienes a través de sus recomendaciones invitan a descubrir nuevos textos y autores.

Cómo será la Fiesta del Libro Usado 2023

A casi un año de la primera edición que tuvo lugar en la Plataforma Nave, un centro cultural en los Bosques de Palermo, el organizador de la FLU, Patricio Rago, aseguró que las expectativas del próximo evento a realizarse el sábado 9 y domingo 10 de septiembre "vienen bastante altas".

"Hay mucha manija, sobre todo de los lectores que vinieron el año pasado y se fueron chochos, de los que se la perdieron y se querían matar, y de los libreros, que vienen hace meses juntando joyitas para llevar a la FLU", contó Rago a El Cronista.

El organizador de la FLU, autor de Ejemplares únicos y librero en Aristipo Libros, negocio especializado en literatura, filosofía y ciencias sociales, resaltó que una de las motivaciones para realizar el encuentro entre lectores es "contagiar la pasión por el usado", opción que implica una ventaja económica en un contexto de inflación anual del 113,4%.

A inicios del 2023, la Cámara Argentina del Libro había alertado por la suba en los costos del papel que repercutió en el stock de la publicación y encareció el precio de los ejemplares nuevos en un 200% en un año.

Además, hay posibilidades de conseguir publicaciones agotadas o que no se encuentran con facilidad. "Siempre me llamó la atención que una ciudad como Buenos Aires, con la tradición del libro usado que tiene y que es única en el mundo, no tuviera su propia Feria del Libro Usado".

"Si bien tenemos los Parques, Plaza Italia y Primera Junta, nunca hubo un festival como la FLU, de estas características, dedicado al libro usado. Me pareció que una feria no era suficiente, que la FLU tenía que ser una Fiesta del Libro Usado, no una feria nada más", expresó.

Para el librero "leer es una fiesta" y consideró que "ya fue eso de la lectura como actividad solitaria, snob, aburrida. La lectura genera comunidad" porque los lectores se reconocen "en los bondis, en el subte o en los bares".

"Me encanta ver a la gente pasándola bien, charlando, riendo, bailando, disfrutando de una linda experiencia. Me parece que hace bien, que es terapéutico y también un lugar de resistencia, en estos tiempos que se vienen", reflexionó.

Las novedades de la Fiesta del Libro Usado

Del evento participarán 34 librerías de usados de la Ciudad de Buenos Aires que prometieron llevar la "selección exquisita" de sus mejores títulos, que abarcan desde clásicos hasta las joyas más difíciles de encontrar,

La FLU será de 12 a 19 con entrada libre y gratuita. El público podrá disfrutar de charlas, lecturas y música en vivo, como así también de opciones gastronómicas y café de especialidad.

En cuanto a invitados dirán presente Dolores Reyes, quien tras el éxito de Cometierra lanzó en mayo de este año su secuela Miseria; Martín Kohan, Fernando Noy, Alejandra Kamiya, Emilio García Wehbi, Gabriela Franco, Silvia Castro y Nacho Damiano.

"Veo a una chica tirada en el pasto leyendo una edición viejita de los poemas de Susana Thénon. Al lado suyo, una parejita de adolescentes leyéndose uno al otro pasajes de Pedro Páramo de (Juan) Rulfo. Sigo. Miro para otro rincón y veo a una señora sentada en un banco, con la edición de Sudamericana de Memorias de Adriano. Eso, para mí, es una fiesta. No me lo olvido más", recordó el organizador de la FLU.

Datos del evento

Lugar: avenida Las Heras 2505, Plaza del Lector.

Horario: de 12 a 19.

Entrada: libre y gratuita.

Programación de la Fiesta del Libro Usado

Sábado 9 de septiembre

14 horas: Alejandra Kamiya

Lectura de poesía japonesa

15 horas: Emilio García Wehbi

Vida y muerte del concepto clásico de utilidad

16 horas: Martín Kohan

La formación de un lector

17 horas Trío Miau

Música en vivo

Domingo 10 de septiembre

14 horas: Gabriela Franco y Silvia Castro

Lectura de poesía

15 horas: Dolores Reyes

Entrevista a cargo de Nacho Damiano

16 horas: Fernando Noy

Lectura de poesía

17 horas: Urraka

Música con objetos