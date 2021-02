Ramírez Barrios será baja 6 semanas en Quimsa y Hall lo reemplazará

10/02/2021 - 19:35 Deportivo

El ala pivote Fabián Ramírez Barrios, estará sin jugar por lo menos seis semanas, como consecuencia de la lesión sufrida durante el partido de la Final por la Intercontinental Cup, por lo cual no solo se perderá de ser parte de la Selección Argentina, sino que además no jugará el Final Four de la LNB y estaría en duda la para la próxima fase de la Basketball Champions League América en Chile.

El jugador fusionado sufrió una fractura del escafoides de la mano derecha, por lo cual debe ser sometido a cirugía. A tales efectos este miércoles viajó hacia la ciudad de Rosario, para ser tratado en la Clínica de la Mano y en los próximos días seria operado.

Como consecuencia de ellos, la Asociación Atlética Quimsa, decidió realizar uso de la opción de reemplazo por lesión, desafectar a Ramírez Barrios e incorporar en su lugar al ala pívot norteamericano Ferrakohn Hall, quien recientemente fue incorporado como refuerzo para la Champions League y la Internacional Cup.

La Fusión se medirá mañana ante Obras, desde las 11, por la Liga Nacional.