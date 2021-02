Coleoni palpitó el debut de Central: “Estamos bien”

10/02/2021 - 22:47 Deportivo

Por Daniel Vera

Editor de Deportes EL LIBERAL

La hora de la verdad para Central Córdoba está cada vez más cerca. Mañana a las 21.30 recibirá en el estadio Alfredo Terrera a Colón de Santa Fe en el debut de ambos equipos en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El Ferro tratará de estar a la altura de las circunstancias en este nuevo desafío y con un equipo que mantiene la base anterior, más algunas incorporaciones que llegaron con la idea de luchar y potenciar el caudal futbolístico.

Y uno de lo que palpitó la primera presentación de Central en la Zona 1 del certamen de Primera División fue el entrenador Gustavo Coleoni. El “Sapito” ya tiene prácticamente todo listo para empezar a transitar su segundo ciclo en el Ferroviario y con la idea fija de estar a la altura de las expectativas.

“Hoy terminamos las sesiones de entrenamientos. Ayer (por el martes), a pesar del tiempo, pudimos trabajar en el Iosep, que era la preocupación nuestra porque estamos con los días justos. Una semana más hubiera sido ideal para poder completar el trabajo, pero la verdad que estamos bien. El equipo está ya con el plan estipulado para jugar contra Colón”, expresó el técnico a Radio Panorama cuando analizó la previa de lo que será la vuelta al ruedo con el fútbol profesional.

Luego agregó: “Estamos comprometidos con el grupo. Ya estamos adentro también nosotros como cuerpo técnico. Hemos avanzado mucho en esta etapa de la pretemporada en lo social que para mí también es muy importante y sobre todo en la idea de juego que la entiendan; que la disfruten y la compartan”.

El Ferro ya dejó atrás prácticamente la etapa de la pretemporada y ahora el objetivo que persigue es conseguir buenos resultados en la Copa de la Liga Profesional. Cuando fue consultado sobre la forma en que llega el equipo para su debut, Coleoni lamentó que esta pretemporada no haya sido la misma que las anteriores por diferentes circunstancias.

“Calculo que a todos los equipos les debe pasar lo mismo. Nosotros tuvimos una pretemporada muy atípica porque (Oscar) Salomón, (Jonathan) Bay y (Claudio) Riaño entrenaron después de diez días por este tema de la pandemia. (Federico) Andueza y (Ismael) Quilez se perdieron cuatro, cinco días por lesiones. Cuando el profe apretó un poquito el acelerador en la exigencia surgieron algunos problemas de dolor”, añadió el “Sapito” que aún no confirmó el equipo titular para enfrentar al Sabalero.

Coleoni profundizó un poco más en las dificultades de la pretemporada y habló del esfuerzo que se hizo en los últimos días para que los jugadores puedan estar todos en la misma sintonía.

“No fue igual que en otras pretemporadas porque el profe no pudo trabajar con todos iguales. Al final lo emparejó y vamos a llegar bien, pero no en la medida que esperábamos, entonces eso va a llevar un tiempito más en cuanto a equilibrar las exigencias, las cargas y que todo el equipo tenga la misma nafta como me gusta decir a mí”.

Sobre la idea que tiene para el equipo señaló: “Intentaremos ser un equipo que sea intenso, que sea protagonista, que trate de encerrar al rival en función de lo táctico y de lo físico. Obviamente desde lo sicológico también que es donde nosotros vamos a apuntar. Esto es a priori, lo que soñamos, lo que pretendemos. Estamos sabiendo lo que nos falta y los jugadores también lo saben. Esta semana trabajamos un poquito más sueltos, con más velocidad”.

El tucumano Abel Argañaraz ya quedó descartado para el partido de mañana ante Colón por una lesión de último momento y en este sentido, el “Sapo” reconoció que se trata de un jugador muy importante y que aún le falta pulir algunos detalles para ser “completo”.

“Tuve una charla con él pidiéndole más, consolidando lo que tiene y felicitándolo, pero también pidiéndole otras cuestiones que vemos que tiene que sacar para ser un jugador más completo. Técnicamente es un jugador importante, dentro del área, donde a otros se le apaga la luz, a él se le prende para resolver y decidir. Todo eso es impagable para un delantero. Es un jugador que está en crecimiento. Lo hemos traído en la etapa anterior de la Reserva, hizo un montón de goles y lo hicimos debutar. Ahora se nos lesionó fruto de la exigencia, no es tan grave pero tiene para un partido o dos”, confío.

El partido de mañana ante el Sabalero será la primera prueba de fuego para el Ferroviario que tratará de imponer su estilo de juego y de alcanzar un buen resultado. Coleoni adelantó que dentro del sistema a aplicar son tres las posibilidades, aunque se inclinó un poco más por el 4-1-3-2.

“Nosotros hablamos con los jugadores en la pretemporada y les presentamos los tres posibles sistemas a emplear, con los pro y los contras de cada una de ellas. El fútbol es tan amplio. Vamos a jugar con un 4-1-3-2 como lo hicimos muchas veces, con un volante central que es el “Kily” Vega y con tres volantes delante de él con movilidad y con dos delanteros. Los laterales obviamente tienen los pasillos libres para atacar y partir de ahí tener la movilidad y la impronta”.

Para finalizar, el entrenador de Central Córdoba dejó su impresión sobre el receso cortó que hubo entre un torneo y otro y el nuevo formato.

“Está bueno que no haya habido tanto receso porque mientras más receso hay, más desentrenado puede venir el jugador. Ellos tuvieron una semana nomás y llegaron bien a la pretemporada. Desde ese lugar está bueno. El formato y la exigencia es distinto. En el torneo anterior, debutaron más de 100 chicos en Primera aproximadamente. Eso habla de los objetivos de muchos clubes del fútbol argentino. Se jugó un torneo “light”, sin tanta pasión y sin tanta exigencia. Este torneo que se viene me parece un poco más formal y competitivo”, finalizó.