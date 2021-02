Central Córdoba comienza a transitar otro desafío en Primera

11/02/2021 - 20:44 Deportivo

Mañana vuelve el fútbol de Primera división en Argentina y Central Córdoba, el representante santiagueño en la categoría, será uno de los que saltará al campo en la jornada inicial. A 19 meses de haber cumplido el sueño de llegar a la elite, el Ferro iniciará una nueva ilusión, curiosamente con Gustavo Coleoni en el banco, el DT que lo llevó a la gloria, arrancando su segundo ciclo en el club.

Central tendrá enfrente a Colón, su rival de esta primera fecha en la Copa de la Liga Profesional. El “Sapito” intentará darle al equipo su identidad e impronta. Esa que lo llevó a lograr con el club dos ascensos y que le permitió además jugar la última final de Copa Argentina, allá en el 2019, ante River en Mendoza.

El paso de Berti no fue el esperado y muchos nombres de los que iniciaron aquella pretemporada tras el largo parate por la pandemia, ya no están. Lo cierto es que Santiago estará nuevamente presente en una Primera división que no tendrá descensos, pero que no permite el más mínimo descuido de cara al futuro.

Central Córdoba jugó ya la Superliga, la Copa Diego Maradona, la Copa de la Liga Profesional y en mayo, disputará la Liga Profesional. Mañana, desde las 21.30, en el Oeste, no habrá hinchas presentes, pero sí miles de corazones santiagueños apoyando al Tren, que comienza a transitar un nuevo desafío de Primera.