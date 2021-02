Neymar no podrán estar ante el Barça

12/02/2021 - 01:22 Deportivo

El astro brasileño Neymar, que milita en el club París Saint Germain, de Francia, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, tiene una lesión en el aductor izquierdo y estará unas cuatro semanas de baja, por lo que se perderá el duelo de ida de los octavos de final contra Barcelona, su exequipo, la semana próxima.

“Neymar Jr. sufrió una lesión en el aductor largo izquierdo el miércoles por la noche. Tras el análisis del examen clínico, se espera que no esté disponible en aproximadamente cuatro semanas, dependiendo de su curso”, confirmó PSG.

París Saint Germain, sin el argentino Ángel Di María, lesionado; pero con Leandro Paredes y Neymar de titulares, avanzó el miércoles a los dieciseisavos de final de la Copa de Francia de fútbol al derrotar a Caen, de la segunda categoría, por 1 a 0, de visitante.

El brasileño se retiró lesionado después de sufrir un fuerte golpe en su pierna izquierda. Fue impactado por el defensor de Caen Steeve Yago y estuvo durante varios minutos visiblemente molesto y fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo.

Así, Neymar no podrá jugar en el Camp Nou ante Barcelona en la ida de un cruce de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y acabo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... Me entristece mucho”, expresó Neymar en Instagram