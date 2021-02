Olímpico enfrenta a un posible rival en playoffs

12/02/2021 - 01:37 Deportivo

Olímpico, décimo en la tabla, enfrentará esta noche a Obras, séptimo, en un duelo que podría repetirse en playoffs en el caso de que ambos mantengan sus ubicaciones durante la fase regular y queden emparejados de cara a la postemporada.

El equipo de “Leo” Gutiérrez intentará encadenar su segunda victoria consecutiva, luego de la obtenida el martes ante Boca (84 a 80), tras un cierre de juego apretado en el que por fin logró tomar buenas decisiones.

El entrenador cordobés sabe que esta noche no deberá bajar la intensidad, a pesar de no poder contar para la rotación con Luciano Ortiz, quien todavía no está en óptimas condiciones para la alta competencia. El alero tucumano estaba con un cuadro respiratorio severo, pero mejoró y estuvo acompañando a sus compañeros el martes ante Boca, justo en el día de su cumpleaños número 22. Enfrente tendrá a Obras, que viene de perder ante Quimsa (84 a 74) e intentará recuperarse para no seguir alejándose de la zona alta de la tabla de posiciones.

El equipo de Bernardo Murphy logró la clasificación al Súper 4, pero evidenció un bajón en el rendimiento y perdió terreno en la Liga Nacional, aunque también cayó en los dos partidos que disputó en la primera ventana de la Basketball Champions League Americas.

Hay un antecedente entre ambos. El pasado 14 de diciembre del 2020, Olímpico perdió ante Obras 76 a 74. En consecuencia, el partido de esta noche tendrá carácter de revancha para el conjunto bandeño.

Olímpico deberá jugar un gran partido en defensa para contener a jugadores de gran técnica individual como Fernando Zurbriggen, Lucca Valussi, Lautaro Berra o Juan Pablo Venegas, que pueden generar complicaciones si se encuentran con facilidades para llegar al gol.

Otros partidos La jornada de hoy incluirá, además, los siguientes enfrentamientos: desde las 11, Ferro Carril Oeste vs. Quimsa (en Obras) y Platense vs. Atenas (en Ferro); 16.30, Peñarol vs. La Unión (en Ferro) y Weber Bahía vs. Oberá (en Obras); 18.45, Libertad vs. San Lorenzo (en Ferro); 19, Argentino vs. Regatas (en Obras); 21.30, Comunicaciones vs. Gimnasia (en Ferro).