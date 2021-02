San Lorenzo pone primera con Dabove como DT ante Arsenal

13/02/2021 - 00:49 Deportivo

San Lorenzo, con la presentación de Diego Dabove como DT, será local ante el siempre complicado Arsenal de Sarandí, con el fin de alcanzar un triunfo en esta nueva etapa que se inicia con la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El partido se jugará en el estadio Pedro Bidegain, en el barrio capitalino del bajo Flores, desde las 21.30, con el arbitraje de Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.

La jornada también contempla los enfrentamientos entre Aldosivi de Mar del Plata vs. Godoy Cruz, a las 17.10 con el arbitraje de Ariel Penel; Talleres de Córdoba vs. Patronato, a las 17.10 y con Néstor Pitana como juez y Vélez Sarsfield vs. Newell’s, a las 19.20 con Patricio Loustau impartiendo justicia.

Tras un breve e improductivo ciclo de Mariano Soso como entrenador en la Copa Diego Maradona, San Lorenzo apostó por Dabove, un entrenador que realizó muy buenas campañas en Godoy Cruz y Argentinos Juniors, eso le valió estar en los planes de Racing e Independiente.

San Lorenzo hace rato que no es protagonista de la lucha por un título e incluso estuvo alejado de certámenes internacionales, pero una combinación de resultados ajenos en la Copa Diego Maradona que ganó Boca le permitió ingresar a la próxima Copa Libertadores, en la segunda fase. Al “Ciclón”, que también jugará la Copa Argentina, llegaron Diego Braghieri (libre de Atlético Nacional), Jalil Elías (a préstamo de Godoy Cruz), Lucas Melano (libre de Atlético Tucumán) y Franco Troyansky (a préstamo de Unión).

En las últimas prácticas Dabove sorprendió a propios y extraños al dejar fuera de los titulares a los mellizos paraguayos Ángel y Oscar Romero, los elementos de mayor calidad del plantel. Al parecer la ausencia de los paraguayos, de una jerarquía proporcional a las polémicas que provocan con sus conductas, se debe a cuestiones tácticas aunque existen rumores de que los gemelos podrían tener futuro en Brasil.