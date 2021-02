Coleoni: “El resultado final no es lo que se vio en el juego”

13/02/2021 - 01:08 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, habló anoche después de la derrota 0- 3 ante Colón, en el inicio de la Copa de la Liga Profesional y en el juego que marcó el comienzo de su segundo ciclo en el club santiagueño.

“Creo que perdimos por distracciones propias y por la jerarquía del rival. Creo que en el primer tiempo fue un partido muy parejo. En su primera llegada, nos hacen el gol y después no nos llegaron más. Nosotros tuvimos más la posición, pero no pudimos lastimar tanto. El equipo hizo algunas cosas que trabajamos y otras que no, pero creo que el resultado final no es lo que se vio en el juego, sobre todo en el primer tiempo. Nos llegaron demasiado poco como para hacernos tres goles”, aseguró Coleoni anoche tras la derrota.

A su vez, el técnico cordobés expresó: “En el primer tiempo y hasta casi el segundo gol, mostramos una manera de jugar al fútbol. Nos faltó profundidad y esa impronta. Ese centro atrás para poder llegar con gente a definir. Hasta el segundo de ellos, estábamos haciendo un buen juego. Después ya nos caímos anímicamente. Nos costó ponernos otra vez a tiro”.

“El rival es un equipo importante. Hasta el 2 a 0 estuvimos en partido y tuvimos a Colón alerta en todo momento. Nos faltó el pase filtrado, la valentía y la actitud para poder provocar los errores en el rival. Hay otras cosas que no hicimos y que vamos a trabajar para poder plasmarlas en el campo”, puntualizó Coleoni.

Por último, el “Sapito” declaró: “Los cambios de los laterales fueron por cansancio. Queríamos atacar por afuera y sintieron el cansancio. Bay estaba extenuado y con el lateral derecho buscamos que pueda pasar más al ataque y jugar casi como un 8. Vamos a trabajar para corregir errores”, cerró.

La emoción por el regreso a Central Córdoba

“Estoy contento por haber vuelto al club, me hubiese gustado coronarlo con otro resultado. Sentí mucha emoción al volver, caminar por el túnel y salir a la cancha. En este momento pasa a un segundo plano porque no esperas nunca un resultado así y más cuando no es lo que realmente pasó en la cancha. Todos cometemos errores y nos pasó”, aseguró anoche Gustavo Coleoni, en el comienzo de su segundo ciclo como DT del Ferro.