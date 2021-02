Franco Baralle: “Sabía que era una buena decisión”

14/02/2021 - 01:06 Deportivo

En septiembre del año pasado, Franco Baralle era confirmado como jugador de Quimsa. Antes no había vestido otra camiseta en Liga Nacional que no fuera la de Atenas y soñaba con dar un salto de calidad en su carrera deportiva.

Cinco meses después, el base armador cordobés se ha convertido en uno de los jugadores más rendidores del equipo e incluso fue convocado para ponerse la celeste y blanca.

En diálogo con EL LIBERAL, el jugador se mostró reconfortado por haber tomado la decisión de abandonar Atenas para jugar en la “Fusión”.

“Desde antes de arrancar a entrenar, sabía que era una buena decisión, era un paso importante para mi carrera. Estoy muy contento de estar acá, de estar de haber ganado un título internacional”, comentó Baralle en referencia a la Champions League del 2020.

“También estoy orgulloso de mis compañeros, porque estamos en una situación atípica. La verdad que estar tanto tiempo encerrado se hace difícil, por extrañar a la familia, a la casa. Mis compañeros lo hacen más llevadero. Entre todos, tratamos de que sea más fácil. Estoy muy contento con mi equipo y con mi club”, agregó Franco, desde la concentración del seleccionado argentino. La Liga Nacional.

“Somos el puntero, lo demostramos todos los partidos. Llevamos 30 partidos jugados y hemos perdido 5 nomás, con toda la vorágine de los partidos de Champions y la Intercontinental. Con poco descanso y poco entrenamiento, demostramo un juego colectivo muy bueno. Eso se plasma en la cancha”, explicó reconfortado. La celeste y blanca. “La selección no se puede describir con una sola palabra.

Son muchas emociones lindas, es representar al país. Todavía no sé bien si voy a viajar a jugar en la ventana. Estuve en la anterior. Obviamente voy a dejar que fluya. Si me toca, me tocará. Y sino, voy aprovechar la oportunidad al máximo en los entrenamientos, de aprender, de ver cómo se trabaja en un plantel de selección mayor”, señaló.

El Súper 4. “Tenemos a fin de mes ese desafío. Lo vamos a querer ganar, porque es un torneo más, una copa más. Obviamente nosotro nos ganamos ese lugar. Si bien todavía falta, tenemos que prepararlo muy bien, porque van a ser partidos consecutivos. El descanso va a jugar un papel fundamental”, indicó.

La Champions. “Somos los campeones defensores y tenemos que demostrarlo en la cancha. Con San Pablo, jugamos un partidazo.

La verdad que fue lindo jugar ese partido, como así también para la gente verlo. En el próximo partido les vamos a querer ganar. Vamos a tratar de llevarnos el número uno del grupo, porque es importante para los cruces. Hay que mejorar porque a nivel internacional es otra cosa el juego”, señaló entusiasmado.l