Mitre llegó a Buenos Aires y tendrá dos amistosos

16/02/2021 - 02:23 Deportivo

El Club Atlético Mitre cumplió ayer con su primer día de entrenamientos en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires y hoy afrontará sus primeros encuentros amistosos en territorio bonaerense.

Desde las 10, enfrentará al Arsenal FC de Sarandí, en su centro de entrenamiento. Se disputarán dos cotejos de 60 minutos de duración cada uno. La práctica de ayer consistió en trabajos de fuerza y potencia en zona media. Luego se repasaron ejercicios tácticos y técnicos con pelota parada, definición y centros. Para hoy está previsto entrenarse en doble turno.

Por la mañana se jugarán los dos partidos amistosos. Y por la tarde, el plantel continuará intensificando su preparación. La delegación aurinegra arribó a Buenos Aires ayer a las 11 de la mañana.

Alejandro Frezzotti

El volante Alejandro Frezzotti, flamante incorporación de Mitre, aseguró ayer: “El indio me conoce, estuvimos en Gimnasia y en Boca Unidos. Me dijo que estaba necesitando jugadores en el puesto de volante central y que era una oportunidad para que venga. Del club me han hablado cosas muy lindas y uno está muy contento de tener la chance aquí, así que mis expectativas son muy buenas. Espero siempre estar preparado para ponerme esta camiseta y hacer las cosas lo mejor posible. Se armó un plantel con buenos jugadores y un cuerpo técnico que trabaja bien”.

“De Mitre me sedujo todo lo que me dijeron compañeros que jugaron y que están hoy en el club. Ya había jugado en contra y siempre fueron buenas referencias. Me quiero preparar lo mejor posible. Es un desafío importante. Hoy hay un gran plantel”, cerró Frezzotti.