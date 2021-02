Denunciaron por violencia de género a un jugador de Olimpo y el club lo apartó del plantel

16/02/2021 - 09:52 Deportivo

A través de las redes sociales, una joven denunció a un jugador de Olimpo por violencia de género y mostró las capturas de pantalla con los mensajes amenazantes del joven. De inmediato, el club lo apartó del plantel.

Me cansé. No quiero ser una más. ENZO FRAGOZA! Acuérdense ese nombre y esa cara. Si me pasa algo,fue él. NO QUIERO MORIR. Me tiene amenazada de muerte. pic.twitter.com/U1yOJxagbm — (@JulianaOrellano) February 15, 2021

"Me cansé. No quiero ser una más. ENZO FRAGOZA! Acuérdense ese nombre y esa cara. Si me pasa algo, fue él. NO QUIERO MORIR. Me tiene amenazada de muerte", escribió la joven, quien tiene una hija de un año junto al denunciado.





"Me amenazaba constantemente con que me iba a acuchillar, que me iba a matar. Me decía que no lo haga enojar porque me iba a matar", denunció Juliana Orellano en declaraciones a la prensa, tras la viralización de su posteo.

Además, comentó que estuvo más de tres horas en la Comisaría de la Mujer de Bahía Blanca y que ya le recibieron la denuncia, pero que no determinaron ninguna medida de resguardo para ella ni para su hija.

Por su parte, el Club Olimpo informó en un comunicado que decidió apartar de forma temporaria al jugador del plantel de la Liga del Sur por las acusaciones en su contra.