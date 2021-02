El santiagueño Lucca Guercio sueña con jugar en Roland Garros

17/02/2021 - 01:49 Deportivo

Juega al tenis desde los 4 años, hoy tiene 15 recién cumplidos. Gracias a su exquisito juego ya carga varios títulos nacionales e internacionales en su mochila. Fue campeón Sudamericano y Americano junto a la Selección Argentina Junior en Sub- 12, ex número uno en Sub- 14 y se quedó también con muchos torneos en la Gira Sudamerica Cosat. Se trata del santiagueño Lucca Guercio quien, mientras ultima su preparación para una nueva presentación este jueves en Salta, no deja de soñar despierto en poder llegar a jugar en el futuro el Grand Slam de Roland Garros.

“Este es uno de mis sueños claro, es mi torneo favorito. Sería fantástico poder disputarlo en algún momento de mi carrera. Por supuesto que otro anhelo es ser el número uno del mundo, siendo esto ya un premio mayor. Pero hay que esforzarse mucho para poder llegar a ello. Por ahora voy paso a paso, y trabajo duro para estos objetivos”, afirmó este destacado jugador que trabaja en Buenos Aires a las órdenes del entrenador Martín Ayan.

Lucca dijo que con el profesor hace su rutina en el Club Comercio una hora y media físico a la mañana y una hora y media de tenis a continuación. “Después retomo tenis de 15 a 16.30 y luego cierro con un turno de físico. En este 2021 pasé a la categoría Sub- 16 y ya estoy el puesto 8 del ranking nacional”, contó.

Guercio viene de ganar su primer torneo en Villa Allende Córdoba y hoy partirá a Salta para afrontar un Regional clasificatorio para un nacional que se jugará hasta este sábado. También Guercio dijo que su mejor golpe es el drive y que se considera un jugador ofensivo. “Me gusta pasar al ataque, y ganarlo al punto”.

En otro pasaje de la charla, Lucca confesó que recibió ofertas de contratos de Francia para ir a jugar pero que no aceptó. “No aceptamos la oferta porque no nos convenía. Preferimos quedarnos en la Argentina. Ahora tengo contrato con Wilson nacional que me da bolsos, raquetas, zapatillas, cuerda, ropa etc. Este año quiero clasificar al Sudamericano y el Mundial Sub- 16, y sé que debo esforzarme al máximo para lograrlo”, finalizó.