Leonardo Sequeira: “Vine para ayudar desde el lugar que me toque”

17/02/2021 - 20:12 Deportivo

Después de cuatro años, Leonardo Sequeira es oficialmente jugador de Central Córdoba. Hoy, el delantero santiagueño firmó contrato con visibles gestos de felicidad por este regreso. Se probó la camiseta y confirmó que viene al club para ayudar desde el lugar que le toque.

“Estoy muy tranquilo. Soy muy respetuoso con los nombres de experiencia y con todos los chicos que tenemos en el club. Los ví a todos. Estoy siempre viendo los partidos de Central. Yo vengo para sumar, para aportarle al grupo y para ayudar desde el lugar que me toque. Me voy a esforzar para poder ayudar sea en el lugar que sea. Voy a dar todo para que al equipo le vaya bien. Ayudar desde el juego y las ganas. Estoy muy feliz hoy”, afirmó el ex Belgrano de Córdoba.

“Estoy muy contento y feliz por poder volver al club. Estoy ansioso por tener ya mi primer partido. Se da este regreso con el club en Primera así que muy contento. Lamentablemente se está jugando sin público, pero es muy lindo regresar a Central. Voy a prepararme para poder ayudar al equipo y hacer un gran torneo”, agregó.

Seguidamente, Sequeira afirmó: “La verdad que todos estos días estaba muy tranquilo con lo que podía ser mi futuro. Estaba al tanto de cada paso que se daba. No me jugó en contra la ansiedad. Estaba en Córdoba esperando y se dijeron cosas que no eran verdad. Estoy aquí, muy feliz y eso es lo más importante. Mi familia también está muy feliz”.

A su vez, el delantero confesó: “Tuve la oportunidad de ver el primer partido ante Colón. Creo que a Central Córdoba le jugó un poco en contra la lluvia y Colón lo aprovechó. Pero bueno, se cometieron errores y los errores están para corregirse con trabajo. La próxima fecha ya hay revancha y si el equipo trata de no cometer las mismas fallas que la fecha pasada, todo puede ir mejor”.

“En estos días no hablé con el “Sapo” (Coleoni). Él me conoce y muy bien. Sabe cómo hacerme jugar y sacar provecho de mis cualidades. Ya estoy esperando para poder jugar y ayudar al equipo en lo que uno pueda”, señaló “Leo”.

Por último, el delantero destacó el presente de Central Córdoba y elogió el crecimiento del club. “Me sorprendió para bien cómo encontré al club. Está hermoso. Ha crecido muchísimo. Está ordenado y muy vistoso, con muchas comodidades. Son cosas hermosas que suman un montón. Hay que hacer las cosas bien para que siga por este camino”.