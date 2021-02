Rentería: “Aquí te dejan jugar menos que en Colombia y quizás eso sea favorable para mi juego”

17/02/2021 - 21:25 Deportivo

El colombiano Dixon Rentería se refirió a la chance de jugar en Central Córdoba, en su primera experiencia en el fútbol argentino. “Hay diferencias entre el fútbol argentino y el colombiano. Aquí noto que no se deja jugar mucho. En Colombia se puede jugar más. Creo que eso me conviene, porque soy de esos centrales que le gusta la marca, apretar y estar en los sectores donde se pueda aportar desde la marca. Me va a favorecer el juego que hay aquí en Argentina. Espero poder mostrarme en el campo de juego”.

El ex Independiente Santa Fe declaró además: “Me tomó por sorpresa esta chance. Me preguntaron si quería venir y no dudé. El fútbol argentino es una gran vidriera. Además, hay muchos colombianos jugando aquí y me contaron que les fue muy bien. Me arriesgué a tomar esta oportunidad. Los compañeros me han tratado de una gran manera. Ya me apodaron ‘Negro’, ja. No me molesta porque sé que es un apodo con cariño”.

“Desde que llegué ha sido un poco difícil por el calor. En Colombia no tenemos temperaturas tan altas como aquí, pero me estoy acoplando con el grupo. Llevo tres días de entrenamiento y me vengo sintiendo bien”, cerró Rentería.