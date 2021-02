Quimsa va en busca de su primer triunfo de la temporada

20/02/2021 - 01:06 Deportivo

Tras perder en el debut ante Vélez, Quimsa enfrentará esta noche a Corrientes Básquet, en busca de su primera victoria en la Liga Nacional Femenina.

El partido se jugará en el estadio de Obras, desde las 21.30, sin público en las tribunas, pero con televisación a través de Basquetpass.tv.

El conjunto dirigido por Mauricio Pedemonte debutó con una derrota ante Vélez en doble suplementario (80 a 79), pero demostró que es un equipo de gran potencial y uno de los candidatos de la competencia.

Esta noche, enfrentará a un equipo en formación como Corrientes Básquet, que viene de perder ante Unión Florida (77 a 69) y Berazategui (69 a 49).

El conjunto dirigido por Diego Checenelli tiene como referentes al riojana Julieta Tell (exQuimsa), la bonaerense Ana Clara Paz, la mendocina Abril Ramírez y la correntina Sofía Cabrera, que es la capitana del equipo.

Quimsa deberá jugar con gran concentración para que el partido no se le escape de las manos como ante Vélez y aprovechar la jerarquía de Luciana Delabarba, Celia Fiorotto, Mabel Martínez, Johanna Puchetti y Manuela Ríos para intentar definirlo con antelación.

Mauricio Pedemonte tiene en claro que la defensa será una de las claves del juego, pero además deberá lograr una fluidez en ataque para poder sacar adelante el partido.

La entrerriana Celia Fiorotto es sin duda la jugadora más importante del equipo, porque impone condiciones en las zonas cercanas al cesto y les permite a las perimetrales tener mayores espacios para realizar lanzamientos a pie firme.

Programa

La programación para hoy es la que se detalla a continuación: desde las 11, Ferro vs. Española San Vicente; 14, Vélez vs. Indios; 16.30, Berazategui vs. Rocamora; 19, Unión Florida vs. Obras; 21.30, Quimsa vs. Corrientes Básquet.