Ronaldinho de luto: murió su mamá por el Covid -19

21/02/2021 - 20:37 Deportivo

La madre del exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho falleció, a los 71 años, debido a las complicaciones causadas por el coronavirus.

Miguelina Elói Assis dos Santos estaba ingresada en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de la sureña ciudad de Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, desde el pasado diciembre tras contraer la covid-19 y falleció el sábado por la noche.

“Ronnie no tengo palabras, no puedo creerlo. Sólo mandarte mucha fuerza y un abrazo grande para vos y toda la familia. Lo siento mucho, que en paz descanse”, escribió Lionel Messi en una historia de Instagram para saludar a su amigo y ex compañero.