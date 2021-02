VIDEO | El golfista Tiger Woods fue hospitalizado, tras grave accidente

23/02/2021 - 17:32 Deportivo

Tiger Woods se encuentra hospitalizado luego de haber protagonizado un confuso accidente en Los Ángeles este martes por la mañana cuando viajaba sólo en su vehículo.

Según las primeras informaciones, los agentes de la policía y bomberos tuvieron que sacar al golfista que estaba atrapado dentro del automóvil y hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó que su vehículo volcara.

El sitio estadounidense TMZ publicó algunas declaraciones oficiales de las autoridades con respecto al incidente: “El 23 de febrero de 2021, aproximadamente a las 7:12 a.m., LASD respondió a una colisión de tránsito con un solo vehículo volcado en la frontera de Rolling Hills Estates y Ranchos Palos Verdes. El vehículo viajaba en dirección norte por Hawthorne Boulevard, en Blackhorse Road, cuando se estrelló. El vehículo sufrió daños importantes”.

A look at the car Tiger Woods was in. https://t.co/biSQfMW0sK pic.twitter.com/WubFojEGfi