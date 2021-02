Leo Sequeira: “Era una cuenta pendiente que tenía de jugar con Central Córdoba en Primera”

24/02/2021 - 00:01 Deportivo

Leonardo Sequeira no olvidará jamás su vuelta a Central Córdoba. El delantero se dio el gusto de marcar el gol del triunfo ante Atlético Tucumán y ayer revivió sus sensaciones en un mano a mano con EL LIBERAL .

¿Hace cuánto que tenías ganas de volver a Central?

Siempre estuvieron las ganas de volver. Cuando Central ascendió tenía muchas ganas de volver a jugar en esta categoría. Era una cuenta pendiente que tenía de jugar con Central Córdoba en Primera División. Estoy muy feliz por esta vuelta y muy contento por cómo creció el club.

¿Te imaginaste o soñaste que la vuelta sería marcando el gol de un triunfo?

Nunca me lo imaginé pero sí lo soñé. Soñé volver, poder ayudar a mis compañeros a que hagamos un buen partido y podamos obtener un triunfo de visitante en una cancha tan difícil. Justo se me dio el gol y es muy importante para mí y también para el equipo porque gracias a ese gol se pudo ganar. Pero lo que yo destaco del equipo es las ganas y el orden que tuvimos en todo el partido.

¿De quién o quiénes te acordaste en el momento del gol y para quién fue dedicado?

Principalmente me acordé de mi familia porque sufrieron muchísimo. Somos muchos, pero los más cercanos sufrieron mucho, no la pasamos bien este último tiempo en Belgrano porque no me salieron las cosas, pero siempre me apoyaron. Por eso el gol se lo dedico a ellos y a todos los que siempre confiaron en mí.

¿Con qué Central Córdoba te encontraste?

Con un club que creció muchísimo, eso me pone muy contento. Es muy importante para todos que el club esté ordenado y nosotros lo podamos seguir haciendo crecer, tanto en lo futbolístico como en lo institucional que es muy importante para este nivel de competencia.

¿Cómo lo ves al equipo en esta Copa de la Liga Profesional?

Muy bien, desde que llegué me encontré con un plantel con muchas ganas, los entrenamientos son muy intensos y eso se vio reflejado en el partido del lunes en el que fuimos muy intensos, ordenados y tuvimos mucha hambre de ganar.

¿Que esté nuevamente Coleoni fue clave para poder volver a Central? ¿Qué significa el Sapo en tu carrera?

El Sapo fue clave para que yo vuelva a Central porque siempre mostró interés en traerme y estuvimos en contacto. La dirigencia hizo un esfuerzo y eso lo valoro mucho. El Sapo y crecer futbolística y profesionalmente, al igual que todo su cuerpo técnico. A sus dos ayudantes los conozco ahora porque en el proceso anterior no estaban, pero sé que me van a ayudar a seguir creciendo y a potenciarme porque saben lo que puedo dar.

Prioriza los objetivos grupales por sobre los individuales

A la hora de hablar de los objetivos personales y grupales en esta nueva etapa, Leo puso al grupo primero. “Siempre los objetivos míos fueron grupales. Siempre trato de poner el grupo y el equipo por encima de lo mío. Así que mi objetivo es poder ayudar al equipo, poder hacerlo desde donde me toque entrar, ya sea de volante o de delantero como me tocó entrar en este partido ante Atlético Tucumán. Y que todos podamos ayudar a que el equipo siga creciendo, que sigamos obteniendo triunfos que es lo más importante para seguir cosechando puntos y llegar al final del torneo con un importante colchón de puntos para mantener la categoría. Ese es el objetivo principal”, manifestó.