Coleoni empieza a delinear el equipo para jugar en el Nuevo Gasómetro

24/02/2021 - 22:02 Deportivo

“Equipo que gana no se toca”, reza un viejo adagio futbolero. Y bien podría aplicarse en este caso para Central Córdoba, que viene de alcanzar un gran triunfo el lunes pasado en Tucumán, 2 a 1 sobre Atlético, y el próximo sábado visitará a San Lorenzo de Almagro, por la tercera fecha de la zona A de la Copa de Liga Profesional.

Pero todavía es prematuro aventurar si el “Sapo” repetirá en el Nuevo Gasómetro el equipo que arrancó el juego en el Monumental José Fierro. Pero es casi un hecho que volverá a utilizar el esquema táctico 5-3-2 con el que sorprendió (a extraños, no a propios) el lunes pasado.

Coleoni es consciente de que su equipo no tuvo un buen primer tiempo con ese dibujo táctico, aunque también entiende que el “Decano” no lo pasó por encima. Más allá de eso, el principal motivo porque el que el DT “ferroviario” repetiría la línea de cinco defensores es que volver a carecer de un lateral derecho natural. Porque Gonzalo Bettini, afectado de Covid-19, no entrenó en toda la semana y, por más que su hisopado pueda dar negativo, está prácticamente descartado para viajar a Buenos Aires. Lo mismo sucede con Ismael Quilez, que sigue recuperándose de un esguince de tobillo y recién podría tener el alta la semana que viene.

Jugar en un terreno de amplias dimensiones como el Nuevo Gasómetro, ante un San Lorenzo obligado a salir a buscar el partido, es otro factor que influye en la decisión que tomará Coleoni en cuanto al equipo. “Hay cosas que las vamos a consolidar y otras que las vamos a cambiar seguramente. Mucho creo que no vamos a cambiar. Sabemos que vamos a jugar en una cancha grande, con muchos espacios, que San Lorenzo tiene alguna obligación y está empleando un 4-3-3, un 4-4-2”, explicó el entrenador. Y dejó entrever que la presencia o no de los hermanos Romero, todo un debate por estas horas en el seno del “Ciclón”, podría influir también en el armado de su equipo. “Se generó toda una locura mediática que los mellizos sí, que los mellizos no, algo que para mí le hace mucho daño al fútbol. Pero veremos qué puede pasar con eso hasta el jueves o viernes”, advirtió.

Todas estas cuestiones las irá resolviendo a partir de hoy Coleoni, cuando desde las 8.30 el plantel vuelva a entrenarse en el predio del Iosep. En tanto que mañana, también por la mañana, el escenario será el estadio Alfredo Terrera. Ese mismo día, en horas de la noche, se partirá vía aérea rumbo a Buenos Aires, en donde se alojará en el hotel Fils Park de Recoleta.